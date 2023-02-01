صانع محتوى: الاعتذار بكلمة «أنا آسف» من أفضل طرق الصلح بين الزوجين

قال محمد صبري، صانع محتوى، إن الاعتذار من أفضل طرق الصلح بين الزوجين باستخدام كلمة «أنا آسف متزعليش، حقك عليا» كونها تنهي كل الخلافات بين الطرفين وأقوى من كلمة «معلش»، مشيرًا إلى أن المرأة إذا شعرت بتقدير الرجل لها الحياة تسير بينهما بسلام وتستطيع تجاوز الخلافات بينهما سريعًا ونهائيًا دون أي شعور بعدم التراضي الكامل بداخلها.

اختلافات في شخصيات السيدات

وأضاف «صبري»، خلال حواره مع برنامج «السفيرة عزيزة» من تقديم الإعلاميتين نهى عبدالعزيز وسالي شاهين المذاع عبر فضائية «DMC»، أن هناك اختلافات في شخصيات السيدات، موضحًا: «في ست تعدي الموضوع وتحاسب الرجل بعدين على الخلاف، وفي ست مبتعديش وتفضل ورا الرجل لحد ما يتخانقوا تاني»، مشيرا إلى «السيدة إذا أحبت الرجل هترضى ستكون راضية بأقل الأمور».

طريق صلح الست العاطفية

وتابع صانع محتوى: «في ست عاطفية وأخرى مقموصة على طول وغيرهما نكدية، وكل واحدة منهم ليها طريقتها في الصلح والتراضي»، مشيرًا إلى الست العاطفية حساسة للغاية وترضى بأقل حاجة حتى لو كانت كلمة بسيطة بتوديها دنيا تانية، أما الست القماصة مبتتراضيش بأي حاجة إلا بقى لو الرجل أحضر لها هدية ورد أو يخرجها ياكلوا بره كدة».