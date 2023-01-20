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استشاري أمراض نسا لـ ماما دوم أم: الإنجاب المتكرر يصيب السيدات بالأنيميا

كتب:

محمد عزالدين
09:52 م | الجمعة 20 يناير 2023
الدكتور عمرو عباسي

الدكتور عمرو عباسي

قال الدكتور عمرو عباسي، استشاري أمراض النساء والتوليد والحقن المجهري بالمركز القومي للبحوث، إن إنجاب المرأة الكثير من المرات يؤثر عليها، فالإنجاب المتكرر يكون له تأثير على السيدات، يتمثل هذا التأثير إما سيكولوجي أو جسماني.

تكرار الإنجاب قد يؤدي لهشاشة العظام

وأضاف «عباسي»، خلال لقاء ببرنامج «ماما دوت أم»، المذاع على قناة dmc وتقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، أن تكرار الإنجاب قد يصيب السيدة بهشاشة عظام، حيث إن تشكل عملية الإنجاب والرضاعة ضغط على عظامها أو تراكم الكالسيوم على العظام.

ولفت أن تكرار الإنجاب قد يصيب السيدات بالأنيميا أو فقر في الهيموجلوبين بشكل أعلى، كما يظهر للسيدات بعد الولادة هرمون الأوكسوتسن وهو هرمون هام يجعل الرحم الخاص بها يعود لحجمه الطبيعي، ويزيد عند الرضاعة.

هذا الهرمون يحمي السيدات من أمراض القلب

أوضح أن هرمون الأوكسوتسن يحمي السيدات من أمراض القلب وتصلب الشرايين، ويجعلها مهتمة بالعلاقات المحيطة بها، كما يؤدي الهرمون يؤدي إلى زيادة الناحية النفسية أو الروحانية لدى السيدات.

وتابع: «كل ما نعطي فرصة للسيدة في الاستراحة بعد الولادة كل ما الهرمونات وجسمها يقدر أنه يصل لأحسن تكوين لها».

 

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بقلم محمد عزالدين