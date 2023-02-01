البرلمان العربي يشيد بدور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة

أشاد البرلمان العربي بالإنجازات التي حققتها المرأة العربية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودورها المشهود في العمل على تحقيق التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقها، مثمنا الجهود العربية المبذولة التي عززت من احترام حقوق المرأة العربية والنهوض بدورها الفاعل في تقدم أوطاننا العربية كونها ركيزة أساسية في صياغة المستقبل وتأثيرها الإيجابي في تعزيز مسيرة التنمية.

تسليط الضوء على مكانة المرأة العربية

وأكد البرلمان العربي، في بيان اليوم، بمناسبة يوم المرأة العربية الذي يوافق الأول من فبراير من كل عام، أن هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على مكانة المرأة العربية وما حظيت به من حقوق ومكتسبات أسهمت في ريادتها على المستويين العربي والدولي، منوها بإسهامات المرأة العربية وعطائها غير المحدود وتعاطيها مع كافة الظروف بشكل مؤثر لاسيما في ظل الظروف التي ألقت بظلالها على العالم كجائحة كورونا والتي أثبتت من خلالها قدرتها بمساهمتها الفاعلة في الاستجابة العالمية للجائحة في المنطقة العربية من كافة القطاعات وتواجدها في الصفوف الأمامية لمواجهتها.

تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها

وأكد البرلمان العربي مجددا اهتمامه بقضايا المرأة العربية التي تعد في مقدمة أولوياته، وأجندة عمله وأهمها تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها على المستوى العربي، والاستجابة لاحتياجات المرأة في المنطقة العربية في ظل الأزمات، ومناهضة العنف ضد المرأة من خلال تشريعات تضمن وتوفر لها الحماية والدعم ومعالجة التحديات التي تواجهها، فضلا عن نشاطه على المستويين الإقليمي والدولي في مجال تعزيز وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.