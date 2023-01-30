خبير اقتصادي: معرض «ديارنا» يشهد طفرة كبيرة ويدعم تشغيل المرأة

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن معرض «ديارنا»، بدأ تنظيمه عام 1964، وتحقق الدولة من خلاله عدة أهداف استراتيجية كدعم الصناعات الحرفية وتشجيعها لتوفير فرص العمل الجديدة، مشيرًا إلى أن المعرض شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، إذ تم دعمه من قبل الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسساتها لكي يشهد طفرة كبيرة من خلال عدد العارضين الذين يتجاوز 500 عارض، إلى جانب مشاركة أكثر من 50 جمعية أهلية.

معرض «ديارنا» له أهمية اقتصادية

وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن معرض «ديارنا» له أهمية اقتصادية واجتماعية كونه يدعم تشغيل المرأة التي تمثل نصف المجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة تساند المرأة وتدعمها، لذلك يكون المعرض فرصة لها لعرض منتجاتها وتوفير فرص عمل لها.

خدمة عظيمة لأهالي الصعيد

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن معرض «ديارنا» يوجه رسالة للمرأة المصرية حول إمكانية اشتراكها في برامج وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التأكيد على أن ما ستنتجه المرأة سيصل للجمهور مباشرة أو عن طريق عمل تعاقدات مستديمة مع التجار الذين يحضرون المعرض ليتعرفوا على منتجاته.

وتابع، أن معرض «ديارنا» يقدم خدمة عظمية وهي إتاحة الأثاث الدمياطي المتميز في محافظات الصعيد بأسعار في متناول الجمهور، وفي المقابل أتاح للعارضين من محافظة دمياط مكانا جيدا مدعما من وزارة التضامن الاجتماعي يقدموا من خلاله معروضاتهم.