صانعة محتوى لـ«السفيرة عزيزة»: «أنا ست أروبة.. وبشيل مسؤولية من 4 ابتدائي»

قالت ولاء عبدالرحمن، صانعة محتوى، إن كلمة «الأروبة» تعني السيدة الناصحة والشاطرة، التي لديها حلول لكل المشكلات، وكل من حولها يستشيرونها في كل أمور حياتهم، متابعة: «أنا ست أروبة من زمان، لكن الناس عارفة إني أروبة من سنة»، مشيرة إلى أن والدي ووالدتي هما من أطلقوا عليى هذا المصطلح منذ الصغر، كونها كانت تستطيع عمل وإنجاز أي أمور.

«عبدالرحمن»: بحب شغل «الهاند ميد»

وأضافت «عبدالرحمن»، خلال حوارها مع برنامج «السفيرة عزيزة» من تقديم نهى عبدالعزيز وسالي شاهين المذاع عبر فضائية «DMC»: «كنت بشيل مسئولية البيت لما كنت في رابعة ابتدائي، وماما كانت تروح أي مشوار وتسيب لي أخويا الصغير وبتولى مسئوليته كلها»، مشيرة إلى أنها تعلمت الكروشيه منذ أن كانت في الصف الخامس الابتدائي، كما أنها تعملت صنع الشنط بيدي مثل «المكرمية»، متابعة: «بعمل أي حاجة لأي حد أو ليا، وبشتغل من وأنا صغيرة وبحب شغل «الهاند ميد»».

فكرة صناعة المحتوى

وأوضحت أن فكرة صناعة المحتوى، جاءت أثناء جلوسها مع أصدقائها، وتعرف عليها المخرج والمنتج هيثم أبو عقرب، ومن ثم عرض عليها تقديم برنامج، وردت عليه قائلة: «انا ماليش في السوشيال ميديا خالص، ومش هعرف وهبقى محروجة»، ولكن مع إصراره على ذلك وافقت.

وأشارت إلى أن هيثم أبو عقرب أخذها لحضور أول ورشة، ومن ثم تعملت طريقة كتابة الإسكريبت، وإجراء المونتاج، مشيرة إلى أنها لم يكن لديها علم حول ذلك نهائيًا، لذلك وجهت رسالة للمرأة قائلة: «أنتي تقدري».