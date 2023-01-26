خيري رمضان في ندوة «نحن والإعلام» بمعرض الكتاب: السوشيال ميديا أتاحت صناعة المحتوى للجميع

تحدث الإعلام خيري رمضان في ندوة «نحن والإعلام» ضمن فعاليات اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي للكتاب بأرض المعارض، عن كيفية تأثير مواقع التواصل الاجتماعي في هذه الفترة على الجمهور، مشيرا إلى أنها أصحبت أكثر تأثيرا على الجمهور من وسائل الإعلام التقليدي.

حضور ندوة «نحن والإعلام»

وشهدت الندوة حضور المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة، والكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» ورئيس شبكة قنوات «دي إم سي» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، والإعلامي خيري رمضان، وكذلك الإعلامي محمد هاني.

رمضان: مواقع التواصل الاجتماعي أتاحت صناعة المحتوى للجميع

وتابع «رمضان» أن مواقع التواصل الاجتماعي أتاحت للكثيرين فرصة صناعة المحتوى والتعبير عن الرأي، موضحا أهمية فكرة التعامل مع تلك المنصات الإلكترونية وسهولة تداول المعلومات.

وجاء ضمن المحاور التي ناقشتها الندوة الذكاء الاصطناعي وأهميته في وسائل الإعلام وتقنية الميتافيرس، وكيفية تأثير العالم الافتراضي، والخلط بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي، وتأثيره الكبير على الجمهور.

استقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب الجمهور في دورته الـ 54، في أول أيام افتتاحه، وشهدت الساعات الأولى للمعرض، توافد أعداد كبيرة من زوّاره، لحضور الفعاليات والأنشطة المختلفة التي يقدمها، إلى جانب اقتناء الكتب والمؤلفات.