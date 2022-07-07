شقيقتان تعملان في صناعة المحتوى: السوشيال ميديا باب واسع للشهرة

قالت سلمى ياسر، صانعة محتوى، إنها تدرس في معهد السينما في قسم الديكور في الفرقة الثالثة، وبدأت صناعة المحتوى مصادفة، عندما أنتجت فيديو على أغنية لمحمد منير، وحقق مشاهدات وصلت إلى 15 مليونًا، ما دفعها للاستعانة بأختها الصغيرة، مشيرة إلى أن «السوشيال ميديا» مؤكدة أنها شاركت مع شقيقتها -بعد الشهرة- في تقديم إعلانات.

تدريبات حصلت عليها

وأضافت «ياسر» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية الشابة رضوى حسن، أنها تستطيع الرسم والغناء والتمثيل، وكذلك شقيقتها الصغيرة التي تدرس في الصف السادس الابتدائي، مؤكدة أنها شاركت في مسلسل «سوتس» و«الاختيار 2» كتدريب في تصميم الديكور وليس كممثلة، مبينة أنها تحب مشاهدة الأفلام الغامضة والدراما المشوقة، مؤكدة أنها تحب فيلم عسل أسود.

حبهما للفنانة سعاد حسني

أما سما ياسر، صانعة محتوى، فقالت إنها تحب التمثيل وبدأت تقليد الفنانين الذين تحبهم فهي تحب سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني وتؤدي الأغاني التي تقدمها ومنها أغنية «البنات» التي حرصت على غناءها على الهواء مباشرة، وتحرص على مشاهدة أفلامها باستمرار، متابعة: «إحنا مخليين وقت للمذاكرة ووقت للفيديوهات، أصحابي مبسوطين بيا وبيتفرجوا عليا دلوقتي وساعات بعمل معاهم فيديوهات ولكن الحاجات اللي بننتجها أنا وأختي بتخد وقت عشان بنختار لبس واحد ونعمل قصة واحدة».