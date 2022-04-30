إسلام علاء ينتهي من الفيلم القصير «منافسة شرسة» حول تحديات صناعة المحتوى

أعلن المخرج الشاب إسلام علاء، الانتهاء من تصوير الفيلم القصير «منافسة شرسة» المصمم على طريقة الجرافيك عن ألعاب الفيديو بطريقة مبتكرة.

وقال إسلام علاء في بيان إعلامي، إن الفيلم يناقش موضوعا مهما، وهو صناعة الألعاب الرقمية في مصر وتطور، وصول اللاعبين في مصر للمشاركات العالمية وتحقيق مستوى عالٍ من صناعة المحتوي الرقمي في مصر.

إسلاء علاء: الفيلم يوثق قصصا وثائقية حقيقية

وأضاف علاء أنه سيشارك في أكثر من مهرجان دولي بالفيلم، ضمن مسابقة الأفلام القصيرة، يوثق قصصا وثائقية حقيقية عن الألعاب في الشرق الأوسط، واستخدام الجرافيك.

مشاركة إسلام علاء شارك في مسلسل «تامر وشوقية»

ويذكر أن إسلام علاء شارك في مسلسل «تامر وشوقية» الجزء الرابع كمخرج مساعد، والتي كانت تدور أحداثه حول ست كوم يتناول الحياة الزوجية المعاصرة بطريقة كوميدية خفيفة، من خلال شخصية الزوج تامر الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد الفيشاوى المحامي الذي ينتمي للطبقة الأرستقراطية هو عائلته، وتجسد الفنانة مي كساب شخصية شوقية فتاة شعبية تعمل مدرسة، ومن هنا تظهر المواقف الكوميدية من خلال التفاوت بين الطبقات والثقافات.

أبطال مسلسل «تامر وشوقية»

وشارك في بطولة مسلسل «تامر وشوقية» أحمد الفيشاوي، مي كساب، إيمان غنيم، ثريا إبراهيم، رجاء الجداوي، إنجي وجدان، إنعام سالوسة، علا رشدي، لطفي لبيب، محمد شاهين، أحمد طارق، وفاء الشرقاوي، ومن تأليف محمد سمير مبروك، ومن إخراج تغريد العصفوري.