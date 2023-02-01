محللة سياسية لقناة القاهرة الإخبارية: بريطانيا تشهد أقوى احتجاجات منذ 10 سنوات

أكدت الدكتورة سامية الأطرش، كاتبة ومحللة سياسية، أنّ بريطانيا عندما كانت جزءًا من الاتحاد الأوروبي كانت جزءًا من دولة واحدة، دون حدود أو ضرائب على جميع المنتجات ولم يكن هناك انتظار في المواني والمطارات، ولم تكن هناك أي حاجة لدفع الرسوم والجمارك.

ارتفاع تكاليف الحياة والتضخم

وأضافت «الأطرش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ كل ذلك انتهى بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحةً: «نحن في هذه الأيام نعاني ارتفاع تكاليف الحياة والتضخم وعدم تواجد الكثير من المنتجات وحتى الأدوية وقطع الغيار».

البريطانيون يخافون من المستقبل

وتابعت، أن البريكست كلّف الاقتصاد البريطاني 100 مليار جنيه استرليني سنويا، مع آثار تمتد إلى كل شيء مثل الاستثمار: «نحن في وضع لا نُحسد عليه، وبخاصة الأعمال التجارية، وقدرة الشركات على توظيف العمال، ويرسم البريكست صورة قاتمة على مدى الأضرار والخسائر بخصوص الطريقة التي جرى بموجبها الخروج من الاتحاد الأوروبي».

وأكدت أن الركود الاقتصادي والتضخم والإضرابات في صفوف العاملين هذه الأيام لم تحدث من 10 سنوات، على مستوى قوتها وقوة تنسيقها، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أن البريطانيين يخافون من المستقبل.