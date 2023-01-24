وزير مالية اليابان يحذّر من ارتفاع التضخم.. وخبير: اقتصادها في خطر

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ الاقتصاد الياباني يمر بأزمة اقتصادية خطيرة، ويتعرض لضغوط كبيرة، كأغلب اقتصاديات العالم، على خلفية الارتفاع الكبير غير المسبوق في التضخم، مشيرا إلى أنّ وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، حذّر من أنّ الوضع المالي لبلاده خطير.

الوضح الاقتصادي الياباني غير مستقر

وأضاف شعيب لـ«الوطن»، أنّ وزير المالية الياباني قال إنّ الوضع الاقتصادي أصبح غير مستقر بشكل متزايد، في وقت تختبر فيه الأسواق ما إذا كان البنك المركزي يمكنه إبقاء أسعار الفائدة منخفضة للغاية، ما يسمح للحكومة بتسديد ديونها، لافتا إلى أنّ اليابان واحدة من أكثر الدول التي تسجل ديونا في العالم، حيث يبلغ دينها العام 9.2 تريليون دولار، ما يمثل 266% من ناتجها المحلي الإجمالي.

أزمة اقتصادية عالمية

وأكد الخبير الاقتصادي، أنّ العالم يمر حاليا بأزمة اقتصادية كبيرة، بسبب ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 10% في أوروبا، وهي النسبة الأكبر في آخر 40 عاما، ما كان له أثر كبير في ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية، ومنها البترول والغاز والطاقة، فضلا عن السلع الأساسية مثل القمح والذرة، خاصة مع التغيرات المناخية التي كان لها دور بارز في انخفاض انفتاح العالم من المحاصيل الاستراتيجية.

ركود تضخمي عالمي

وتابع شعيب، أنّه رغم التضخم الكبير في الأسعار، فهناك ثابت في مستوى الدخل عالميا، وفي ظل ارتفاع التضخم الكبير الذي صاحبه ركود تضخمي، خاصة في ضوء أنّ زيادة الأسعار ناتجة عن زيادة التكاليف وليس نتيجة زيادة الطلب، وارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع أسعار الفائدة عالميا.