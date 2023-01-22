أستاذ اقتصاد: تباطؤ النمو أمر صحي للسيطرة على زيادة التضخم عالميا

علق الدكتور أحمد عبود، أستاذ الاقتصاد، على نتائج تباطؤ معدلات النمو، وأزمات الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وقال «عبود»، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، إن العالم يعاني من أزمات اقتصادية بسبب كورونا، ومن ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما أثر على معدلات النمو عالميا.

وأضاف أن أوروبا تحديدا تضررت بشكل أكبر بسبب أزمة الطاقة بداخل دولها، ونقص مصادر الطاقة مؤخرا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

ارتفاع نسب التضخم مؤخرا

وتابع أن نسب التضخم التضخم وصلت لأرقام كبيرة مؤخرا، إذ وصلت في بريطانيا إلى 11.5%، و12% كمتوسط في دول أوروبا.

معدلات النمو الاقتصادي

وأردف أنه بناء على ذلك فإن هناك تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي، وهو أمر صحي في الوقت الحالي لأن زيادة معدلات النمو تؤدي إلى زيادة نسب التضخم، وهو ما ينعكس سلبا على المواطنين من خلال ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.