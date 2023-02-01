«الملاذ الأخير» لـ يوسف طلعت تشارك في معرض الكتاب الـ54

يشارك الشاعر والكاتب الشاب يوسف طلعت، بروايته الجديدة «الملاذ الأخير»، الصادرة عن دار نبض القمة، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، المقام في مركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

تدور أحداث الرواية، في إطار شاب من عائلة فقيرة، يأتيه اتصالا يخبره فيه أحد زملائه القدامى -من الذين في بلدته- بشيء ما غريب يقلب كيانه رأسًا على عقب، ليذهب في تلك الليلة متجهًا من القاهرة إلى قريته الموجودة ضمن قُرى محافظة المنيا، ومن ثم يحدث له في طريقهُ حادثة ضخمة، لتتولى من بعدها سلسلة من الأحداث المليئة بالإثارة والدراما والجريمة.

طلعت يتحدث عن الرواية

وجاء في مقدمة الرواية: «كلٌ منا حدث له شيء قلب كيانه، وغير مجرى ومسار حياته، الجميع منا لم يظل على حالته الأولى كما ولِد عليها، لقد تم عجننا وخبزنا عن طريق يد الدنيا، يد الدنيا التي لم تُقدم لنا سوى الألم والأحباط واليأس، يد الدنيا التي كل يومٍ تلكِمُنا بلكماتٍ أعنف من اليوم الذي سبقه».

وقال «طلعت» عن العمل: لقد كتبتُ هذه الرواية وجميع ما بداخلي كان ينزف، كتبتُها وكل ما بداخلي يُصارع في أرض المعركة مع خصمي الخفي وهيَّ الدنيا، كنتُ أصارع وحيدًا تمامًا، أخوض معركة مع نفسي على عدم الأستسلام، أنتظر هناك على حافة الهاوية معجزة ما تحدث لإنقاذي من كل هذه الأمور، أنتظر شيئًا يُخرجني من عتمتي.

وأضاف الكاتب: «لكني لا أدري ما هذا الشئ ومتى وكيف؟! فأهلًا بك يا عزيزي في عالمي الخاص لتخوض معي ما كان قلبي يعيشه ويتململ به يوميًا، ولنجرب سويًا الحب، ونتَجَرَّع بعضٌ من الخُذلان، لنشعر بالأمان تارة، ونواجه المخاطر في تارة آخرى، نقابل أشخاصًا يقبلوننا، وآخرون يرفضوننا، نعيش الأوقات السعيدة التي نتمناها، وكذلك أيضًا الأوقات المأساوية التي لا نريدها».

نبذة عن الكاتب

«يوسف طلعت» شاعر وكاتب مصري من مواليد محافظة سوهاج، حاصل على درجة الليسانس في ترجمة اللغة الألمانية، صدر له من قبل عملين أدبيين، أولهما ديوان شعر بعنوان «أعراض شيزوفرينيا» تم نشره في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2021، وديوانه الثاني تحت عنوان «الكل يشبه زهرية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2022، وتعد رواية «الملاذ الأخير» هي ثالث عمل آدبي له يشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2023.