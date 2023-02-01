توافد زوار معرض الكتاب لحضور ندوة حماية الشباب من الظواهر الدخيلة (صور)

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، إقبال جماهيري كثيف في سابع أيامه، من مختلف المحافظات والجنسيات، لحضور ندوة الداعية الإسلامي مصطفى حسني، التي تدعو إلى حماية الشباب من الظواهر الدخيلةK وكيفية تعامله ومواجهته لها.

توافد الزوار على جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب

وتواجد الزوار على أعتاب أبواب قاعة 4 بجناح الأزهر الشريف منذ الساعة الواحدة والنصف، لحجز مكان لحضور الندوة، والدخول في تمام الساعة الثالثة والنصف وفتح الأبواب للزوار.

يُذكر أن النسخة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع».

1047 ناشرا من دول عربية وعالمية

ويقدم معرض الكتاب هذا العام، ترجمة جميع الندوات الثقافية بلغة الإشارة، ضمن دعم الأشخاص من ذوى القدرات الخاصة، ويشارك به 1047 ناشرًا، من دور مصرية وعربية وعالمية، من بينها دول تشارك للمرة الأولي يذكر منها الأرجنتين والدومينكان.