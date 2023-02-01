«القابضة للمياه» تشارك في معرض الكتاب.. برامج توعوية وألعاب تفاعلية

تشارك الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال شركة مياه الشرب بالقاهرة، في فعاليات الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بسيارة خدمة عملاء متنقلة تتواجد طوال أيام المعرض، لتقديم خدماتها للمواطنين

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة للمواطنين بمعرض الكتاب

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان إلى أن المواطن يمكن من خلال سيارات خدمة العملاء المتنقلة، «سداد الفواتير، الاستعلام، التعاقد على العدادات، استقبال شكاوى، شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، بيع القطع الموفرة».

غرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدى الأطفال المترددين على المعرض

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في البيان، إن شركة مياه الشرب بالقاهرة تنفذ عددا من الأنشطة التوعوية والألعاب التفاعلية التي تستهدف غرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدى الأطفال المترددين على المعرض، وذلك في قاعة 5 جناح الأطفال ضمن فعاليات وأنشطة المجلس الأعلى لهيئة قصور الثقافة.

تطبيق عملي يعكس ما تقدمه المناهج التعليمية المطورة من رسائل توعوية للحفاظ على المياه

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن أعمار المشاركين تراوحت من 8 إلى 12 عاما وهي فئة طلاب المرحلة الابتدائية، والذين أبدوا تفاعلا وإقبالا غير مسبوق مع الأنشطة التفاعلية التي قدمتها الشركة، والتي تعد تطبيقا عمليا يعكس مع ما تقدمه المناهج التعليمية المطورة من رسائل توعوية للحفاظ على المياه.