نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ.. ستُعلن بعد 5 أيام

ينتظر أولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كفر الشيخ، للاطمئنان على نتائج أبنائهم الطلاب الذين أدوا ذلك من خلال امتحانات نصف العام الدراسي منذ أسبوع، بعد تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، لأنه من المقرر إعلانها بعد 5 أيام.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كفر الشيخ

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، بشكل نهائي منتصف الأسبوع المقبل، والتي يجري حاليا وضع الدرجات والتدقيق في عمليات الرصد لكل طالب بشكل يتطلب تخري الدقة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 كفر الشيخ بشكل نهائي

وأدى 36 ألف امتحانات منتصف العام بعدد 334 لجنة على مستوي المحافظة، وسط ترقب لنتيجة الشهادة الإعدادية 2023، على مستوي جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

يذكر أن عدد الإدارات التعليمية في محافظة كفر الشيخ بلغ عددهم 13 إدارة تعليمية موزعة على جميع مراكز ومدن الإقليم.