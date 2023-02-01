عرض فني لبراعم معهد مجمع مصر الجديدة النموذجي داخل جناح الأزهر بمعرض الكتاب «صور»

يواصل جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، تقديم الأنشطة الثقافية والفنية لكل القطاعات والمعاهد التابعة لمؤسسة الأزهر، التي تكشف مدى الوعي والإبداع لدى جميع العناصر الأزهرية، بشكل يومي منذ انطلاق المعرض.

وأقام معهد مجمع مصر الجديدة النموذجي، عرضا فنيا لعناصر رياض الأطفال، داخل الجناح، شهد تقديم استعراضا فنيا باللغتين العربية والإنجليزية، تحت إشراف زينب طه مديرة المعهد، بمتابعة من سماح خضر، وسلوى محمود، وياسمين مصطفى، وأسماء منصور، بحضور عدد من قيادات المنطقة وقطاع المعاهد الأزهرية.

وأقيم العرض بمشاركة لمجموعة مميزة من عناصر رياض الأطفال بالمعهد، وهم: فريدة خالد، شام تامر، مكة علي، مريم بلال، فريدة أحمد، رقية محمد سلطان، مريم رياض، فيروز فارس، عمر هشام، محمد علي.

ولاقى العرض استحسان رواد جناح الأزهر بالمعرض، في ظل المستوى الفني المميز الذي ظهر عليه براعم المعهد، خاصة أن العرض كان يدعو لتحلي الأطفال بالفضيلة ومكارم الأخلاق، وكذلك رفع الحث الوطني لدى الأطفال منذ الصغر.

ويشارك الأزهر الشريف للعام السابع على التوالي بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير، الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض، في قاعة التراث رقم 4، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.