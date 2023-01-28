«رحمة للعالمين» أحدث إصدارات جناح الأزهر بمعرض الكتاب.. مقدم للأطفال

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لزوراه من الأطفال كتاب «رحمة للعالمين»، تقصها أميمة عز الدين، من إصدارات سلسلة كتب مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، يتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من مولده حتى وفاته.

كتاب «رحمة للعالمين» يستهدف النشء

يستهدف الكتاب النشء من سن 5 سنوات، ويعد كتابًا لتعريف الطفل بقصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيتناول الموضوعات التالية: مولد الرسول، النبي في بادية بني سعد، وفاة أم النبي، النبي مع عمه أبي طالب، زواج النبي من السيدة خديجة.

نزول الوحي على الرسول

ويتطرق الكتاب ليحكي للطفل سيرته صلى الله عليه وسلم في الدعوة، فيتناول الموضوعات التالية: نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الإسلام، محاربة قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الهجرة إلى الحبشة، المقاطعة والحصار في شعب أبي طالب، الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف، الإسراء والمعراج، بيعة العقبة الأولى والثانية، الهجرة النبوية، غزوة بدر الكبرى، غزوة بني قينقاع، غزوة أحد، غزوة الأحزاب، صلح الحديبية، فتح مكة، حجة الوداع ووفاته صلى الله عليه وسلم.

يأتي كتاب «رحمة للعالمين» للطفل في جناح الأزهر بمعرض الكتاب، إيمانًا من الأزهر الشريف بضرورة التواصل مع الطفل بلغة مبسطة تُسهم في تربيتهم على قيم الخير والسلام والمحبة، فضلًا عن ترسيخ قيم الانتماء للوطن، وتنشئتهم على القيم الإنسانية النبيلة، وتنقية عقولهم من الأفكار المتشددة، إضافة إلى ملء الفراغ الثقافي، وتعزيز المنهج العلمي لديهم، وتشجيع مواهبهم وتنمية مهاراتهم.

جناح الأزهر في معرض الكتاب

ويشارك الأزهر الشريف للعام السابع على التوالي، بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم «4»، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.