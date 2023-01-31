«تيكا والكوكب الأخضر» قصة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب لتشجيع الأطفال للحفاظ على البيئة

الحد من آثار التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، حاضرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث خصص جناح الأزهر الشريف بالمعرض كتابًا لتوعية النشء بالبيئة، بعنوان «تيكا والكوكب الأخضر» أحد إصدارات سلسلة كتب مجلة نور للأطفال، الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، انطلاقا من دور الأزهر في ضرورة التواصل مع الطفل بلغة مبسطة والحفاظ على البيئة، وترسيخ قيم الانتماء للوطن والقيم الإنسانية النبيلة، وتنقية عقولهم من الأفكار المتشددة بملء الفراغ الثقافي وتعزيز المنهج العلمي لديهم وتشجيع مواهبهم وتنمية مهاراتهم.

قصة «تيكا والكوكب الأخضر» للأطفال

الكتاب عبارة عن قصة ورسوم باسم صلاح الدين، تستهدف النشء من سن 4 إلى7 سنوات، لتعريفهم بخطورة الممارسات الضارة على البيئة، حيث تدور حول «تيكا» وأصدقائها الذين يجمعون الثمار والرحيق في الحديقة، ويتفاجأون بقلة المحصول وذبول الزهور التي يحصلون منها على الرحيق لصنع العسل، فيعرضون المشكلة على دكتور «شكشوك» الذي يخبرهم أن قلة الماء وحرق الأوراق والقمامة تسببت في تلوث الجو بالدخان الذي جعل النباتات ضعيفة ومريضة، كما أن الدود والحشرات الضارة تهاجم النباتات؛ لذا يجب عليهم العمل بسرعة لإنقاذ الحديقة.

تعمل «تيكا» وأصدقائها بنصيحة الدكتور «شكشوك»، فينظفون الحديقة بجمع القمامة ووضعها في سلة المهملات وطرد الحشرات الضارة، وصنع غذاء طبيعي لنباتات الحديقة من الأوراق والنباتات القديمة بدلًا من حرقها، كما هدموا سد الأحجار الذي كان يمنع الماء من النباتات، فعادت الحديقة أجمل مما كانت، وأنبتت الزهور مرة أخرى وعاد النحل إلى العمل، وأصبح لديهم كثير من العسل، وحينما نظروا إلى السماء وجدوها صافية بدون دخان.

مشاركة الأزهر الشريف في معرض القاهرة للكتاب

ويشارك الأزهر الشريف للعام السابع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، في قاعة التراث رقم 4، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

وتقام الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، كما تم اختيار الكاتب صلاح جاهين شخصية المعرض هذا ‏العام، ودولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف.