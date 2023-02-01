«فاينانشيال تايمز»: رئيسة الحكومة ووزير الدفاع الإيطاليان يؤكدان الالتزام بتلبية تسليح أوكرانيا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن إيطاليا ستنضم إلى فرنسا في توريد أحدث ما أنتجته المصانع الإيطالية من نظم الدفاع الجوي إلى أوكرانيا.

وأضافت رئيسة وزاء إيطاليا -خلال مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية- أن كل مطالب التزود بالسلاح التي تقدمت بها كييف إلى إيطاليا ستتم تلبيتها، وأكدت تماهي الموقف الإيطالي مع نظيره الفرنسي في تأييد ودعم أي خطوات لتوريد السلاح المتطور للمقاومين الأوكرانيين.

روما ستدافع عن أوكرانيا

وفى سياق متصل، قال وزير الدفاع الإيطالى جيدو كروسيتو، -في تصريح لـ«فاينانشيال تايمز»- إن روما ملتزمة بما تعهدت به للقيادة الأوكرانية بتوريد كافة احتياجات الدفاع التي طلبت منها، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوى الصاروخية «SAMP-T» التي تتشارك فرنسا وإيطاليا إنتاجها، وتستخدم في أغراض الذود عن منشآت البنية الأساسية والأهداف الحيوية في العمق الأوكراني.

إخفاق أوروبي في دعم أوكرانيا

وأشار الوزير الإيطالي إلى أن إخفاق أوروبا في دعم صمود أوكرانيا عسكريا أمر غير مقبول، لأنه يعني إتاحة المجال أمام تهديدات روسية باتجاه الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تقديمه برهانا على عجز أوروبا والغرب عن احترام القواعد الدولية التي تحتم التعاون والحشد المشترك في وجه من وصفهم الوزير الإيطالي بـ«الدول المارقة.. والفاعلين الدوليين السيئين»، للحيلولة دون مضيهم قدما في مخططاتهم العدائية.