ما عدد «دبابات ليوبارد» في أوروبا المعلن تسليمها من برلين إلى كييف؟

تطورات سريعة ومتلاحقة تشهدها الأزمة الأوكرانية التي دخلت في 24 فبراير الجاري عامها الأول، وسط شد وجذب من الجانب الروسي من جهة وأوكرانيا وحلفائها من جانب آخر.

بيسكوف: الدبابات الأمريكية والألمانية تحترق مثل غيرها

وكان أحدث التطورات الميدانية، إعلان «برلين» توريد المانيا دبابات من طراز «ليوبارد 2» إلى «كييف»، فيما أشارت الرئاسة الروسية «الكرملين» على لسان المتحدث باسمها، دميتري بيسكوف، لصحفيين عدم وجود حوار مع «برلين»، على خلفية تسليم الدبابات إلى أوكرانيا.

وقال بيسكوف، إن الدبابات الأمريكية والألمانية تحترق مثل غيرها، لكنها باهظة الثمن.

سناتور ديمقراطي: «دبابات ليوبارد 2» ضرورية

وكان السناتور الأمريكي عن «الحزب الديمقراطي»، ريتشارد بلومنتال، قال في وقت سابق، لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن «دبابات ليوبارد 2» ضرورية للدفاع ضد الهجوم الروسي المتوقع بعد أسابيع حرفيا.

بدوره، وصف سفير «موسكو» لدى «برلين» سيرجي نيتشايف، القرار الألماني بإرسال «دبابات ليوبارد»، إلى «كييف» بالخطير للغاية، مضيفا أن الأمر سينقل الأزمة إلى مستوى جديد من المواجهة

وأوضح نيتشايف، أن إرسال «برلين»، «دبابات ليوبارد» إلى أوكرانيا يعنى الرفض النهائي من ألمانيا للاعتراف بالمسؤولية التاريخية عن جرائم «النازيين»، فوقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ويبقى التساؤل الذي يتبادر إلى الأذهان، إلى ما عدد «دبابات ليوبارد» في الدول الأوروبية، والإجابة عن السؤال، أكثر من 2000.

ونشرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إنفجوجرافيك حول عدد «دبابات ليوبارد» في عدد من دول حلف شمال الاطلسي «الناتو»، وجاءت كالآتي:

ألمانيا: في الخدمة 321 دبابة وفي المخزون 200.

اليونان: في الخدمة 353 دبابة.

إسبانيا: في الخدمة 327 دبابة.

بولندا: في الخدمة 247 دبابة.

تركيا: في الخدمة 316 دبابة.

سزوويسرا: 134 في الخدمة

السويد: في الخدمة 120 دبابة.

فنلندا: 100 دبابة في الخدمة.. 100 في المخزون.

كندا: 82 دبابة في الخدمة.

النسما: 56 في الخدمة.

الدنمارك: 44 في الخدمة.

البرتغال: 37 في الخدمة.

النرويج: 36 في الخدمة.. و 16 في المخزون.

المجر: 12 في الخدمة.. و44 «طلب شراء».

سلوفاكيا: دبابة واحدة في الخدمة.. و 14 «طلب شراء»

التشيك: دباباة واحدة فقط في الخدمة..و13 «طلب شراء».