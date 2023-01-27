تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 20% خلال أسبوع

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا للجلسة الخامسة على التوالي إلى ما دون 55 يورو / ميغاواط ساعة، اليوم، لتمتد الخسائر الأسبوعية إلى 20% وتبقى قريبة من مستويات لم نشهدها منذ سبتمبر 2021، وسط آمال باستيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

وبحسب موقع «تريندينج ايكونمي»، من المتوقع أن تعود درجات الحرارة إلى أوروبا الأسبوع المقبل، كما أن مرافق التخزين ممتلئة بنسبة 74%، وبدأت شركة «فريبورت»، للغاز الطبيعي المسال، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة والتي تم إغلاقها منذ يونيو 2022 بعد حريق، تلقي كميات صغيرة من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب أمس.

المنافسة في سوق الغاز الطبيعي المسال

وفي الوقت نفسه، ظلت الإمدادات من النرويج ضعيفة بسبب الانقطاعات المخطط لها وغير المخطط لها، بينما انخفض توليد طاقة الرياح في بعض أجزاء أوروبا، ويزن التجار أيضًا مخاطر ارتفاع الطلب الآسيوي على الغاز حيث تضرب موجة البرد شبه الجزيرة الكورية وشمال الصين واليابان بينما يُنظر إلى إعادة زيادة طلب الصين على الطاقة والمنافسة في سوق الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي رفع الأسعار.

أنواع الغاز الطبيعي

ووفقا لما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن هناك 5 أنواع من سوائل الغاز الطبيعي، بينها سوائل الغاز الطبيعي «NGLs» البروبان، البيوتان، الأيزوبيوتان، الإيثان، والغازولين الطبيعي، ويُطلق عليها البعض الغازات البترولية المسالة «LPGs» في حين أنَّ البعض الآخر يقول إنَّ الـ "إل بي جي" فئة أضيق تضمُّ البروبان والبوتان فقط، وتُعد الطريقة الأكثر شيوعاً في إنتاج الـ NGLs فصلها من الغاز الطبيعي في مصنع المعالجة، ويمكن إنتاجها في مصافي تكرير النفط إلى جانب الديزل وأنواع الوقود الأخرى.