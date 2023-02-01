حزب الشعب الجمهوري يطرح الأرز بـ10 جنيهات في بورسعيد

طرح حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بورسعيد كميات كبيرة من الأرز بسعر 10 جنيهات للمواطنين، من خلال معرض «مع الناس»، والذي يشهد عروض تخفيضات كبيرة يوميا.

تخفيضات يومية

وقال عمرو الشافعي أمين عام حزب الشعب ببورسعيد في بيان صحفي إن عرض اليوم هو بيع كيلو الأرز بـ10 جنيهات، وشهد المعرض إقبالا كبيرًا من المواطنين، وجرى طرح أكثر من 8 أطنان خلال 4 أيام، وسوف يستمر تقديم العروض خلال الفترة المقبلة.

المعرض في حي الزهور

يذكر أن معرض مع الناس مقام في منطقة عثمان بن عفان بحي الزهور الشعبي ببورسعيد والذي يعيش به الكثير من الفئات الأولي بالرعاية، وجاءت أبرز العروض به 3 زجاجات زيت بـ 100 جنيها، وسعر السمن 1 كيلو بـ45 جنيهًا، وسعر الـ3 أكياس خضروات مجمدة بـ20 جنيها.

ويتوافر بالمعرض كذلك الخل بأسعار تتراوح من 5 لـ8 جنيهات، ويتوافر العدس والفول والبهارات والجبن والمعلبات وغيرها من السلع بأسعار مخفضة، ويضم المعرض قسم للحوم الحمراء بسعر 155 جنيهًا للكيلو، ويتوافر الفرخة الكاملة بـ72 جنيهًا، ويتواجد البط والمصنعات بأسعار مناسبة للمواطنين، وأقل من سعر السوق بين 5 و 10 جنيهات، كما أنها منتجات جيدة من أفضل الشركات في هذا المجال.

ويوجد في «معرض مع الناس» أيضا كميات كبيرة من الياميش ومستلزمات شهر رمضان الكريم، كما يتواجد بالمعرض مكان مخصص لصُناع الهاند ميد، والمنضفات والعطور، ومستلزمات المنزل، وذلك حتي يمكن للمواطن شراء كل ما يلزمة من مكان واحد.