مناقشة كتاب «القتل باسم الوطن والدين» لبهاء المري في معرض الكتاب

نظم معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم، ضمن البرنامج الثقافي للدورة الحالية، ندوة استضافت المستشار بهاء المري، رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة، لمناقشة كتابه «القتل باسم الوطن والدين»، الذي كتبه من واقع التحقيقات مع أصحاب وقائع الاغتيالات السياسية التي حدثت في مصر ابتداء من قاتل بطرس بطرس غالي، وأمين عثمان، وحتى نصر حامد أبو زيد.

المري: تأثرت بطبيعة وظيفتي في البحث

وأضاف «المري» خلال الندوة: «تأثرت بطبيعة وظيفتي في البحث عن الحقيقة متأثرا بعملي الوظيفي في كتاب القتل باسم الوطن والدين؛ يتناول نوعا مختلفا من القتل، وهو القتل الزائف الذي يبحث عن بطولات زائفة ليس لها سند من الدين أو الوطنية».

وأشار إلى أن هناك جريمة أخرى تضاف إلى هذه الجرائم وهي جريمة الكذب الذي يسوقه المجرمون بأن القتل كان باسم الدين، مشيرا إلى أنه أماط اللثام عن الكثير من الأباطيل والأغاليط التي سدت الآفاق.

وشارك فى مناقشة الكتاب كل من الدكتور عمرو عبد المنعم الباحث في الإسلام السياسي، وغيضان السيد، وأدارها حاتم سلامة.