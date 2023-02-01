إعلان جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 غدا

ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب، غدا، حفل توزيع جوائز الدورة الـ54، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور أحمد بهي رئيس الهيئة العامة للكتاب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين، في السادسة مساء.

جوائز معرض الكتاب 2023

وتأتي جوائز معرض الكتاب هذا العام في 16 فرعًا منها: ثمانية مجالات وهي:

الرواية، والقصة القصيرة، وشعر الفصحى، وشعر العامية، والنقد الأدبي، وكتاب الطفل، والكتاب العلمي، والدراسات الإنسانية، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا (هذه الدورة) هما: شعر العامية، أدب الطفل.

جوائز مناصفة مع عدد من الهيئات

فضلًا عن 6 جوائز أخرى تمنح مناصفة بين هيئة الكتاب وعدد من الهيئات الأخرى وهي:

- جائزة أفضل كتاب في التراث: وتمنحها هيئة مناصفة مع دار الكتب والوثائق القومية.

- جائزة أفضل كتاب مترجم: وتمنحها هيئة الكتاب مناصفة مع المركز القومي للترجمة.

- جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل: وتمنحها هيئة الكتاب مناصفة مع المركز القومي للترجمة.

- جائزة أفضل كتاب في الموسيقى: وتمنحها هيئة الكتاب مناصفة مع أكاديمية الفنون.

- جائزة أفضل ناشر مصري: وتمنحها هيئة الكتاب مناصفة مع اتحاد الناشرين المصريين.

- جائزة أفضل ناشر عربي: وتمنحها هيئة الكتاب مناصفة مع اتحاد الناشرين العرب.