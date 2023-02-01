أستاذ بترول لقناة الحياة: مصر لديها إمكانيات لتصدير مليون برميل نفط يوميا

علق الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ البترول والطاقة على تقرير وكالة فيتش حول قدرة مصر وامتلاكها لأكبر طاقة لتكرير النفط الخام في أفريقيا، لافتًا إلى أن هذا التقرير ليس التقرير الدولي الوحيد الذي يشير لبعض الإيجابيات في قطاع البترول، مؤكدًا أن وكالة فيتش ليست الوحيدة التي تشير لهذه الإيجابيات.

2022 عام الذروة لإنتاج الغاز المصري

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن وكالة فيتش أشارت العام الماضي في تقرير لها إلى أنه رغم المخاطر التي تواجه أسواق الغاز العالمية والأسعار المصاحبة لها تتوقع أن يكون 2022 عام الذروة لإنتاج الغاز المصري.

وأشار إلى أن تقرير دولي آخر قال إن مصر الشريك الحاسم الحالي لأوروبا، مشددًا على أن هذه التقارير تخضع لوسائل عديدة يتم خلالها تحري الدقة في البيانات التي يتم الإعلان عنها.

ووصف تقرير وكالة فيتش الدولية بالتقرير المحايد الذي يعكس الواقع بصورة واضحة، ويعكس إمكانيات مصر فيما يتعلق بامتلاكها مصافي تكرير البترول، التي يمكن أن تصل طاقتها لمليون برميل يوميًا.

بنية تحتية لنقل الغاز الموجود في المياه العميقة

ولفت إلى أن التقرير تناول امتداد مصر على سواحل بالبحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة لامتلاكها خط أنابيب سوميد الذي ينقل نفط الخليج من العين السخنة على البحر الأحمر لسيدي كرير على البحر المتوسط، وامتلاك مصر لمحطات إسالة للغاز في إدكو ودمياط تصل طاقتهم لـ12 مليون طن سنويًا، وأنها الدولة الوحيدة في شرق المتوسط التي تمتلك بنية تحتية لنقل الغاز الموجود في المياه العميقة بشرق المتوسط وتصديره إلى أوروبا.