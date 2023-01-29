وزير البترول يبحث موقف تنفيذ الأعمال الهندسية والإنشائية لمشروعات التكرير

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا للجنة العليا للمشروعات بقطاع البترول، للوقوف على آخر المستجدات والموقف التنفيذي للأعمال الهندسية والإنشائية لعدد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة الجاري تنفيذها، والتي شملت مراحل تنفيذ مشروعات توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية، ومجمع التفحيم، وإنتاج السولار بمصفاة السويس لتصنيع البترول، ومجمع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز «ووتك».

دعم الاقتصاد القومي

وخلال الاجتماع، أكد الملا أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات البترولية الجديدة، ودراسة التحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات، في ظل تداعيات الأحداث الراهنة التي أثرت بشكل مباشر على معظم اقتصاديات دول العالم، والعمل سويا من خلال التنسيق الكامل بين الشركات المنفذة لتلك المشروعات للإسراع بوضعها على الإنتاج، ما يكون له بالغ الأثر في استدامة تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وتقليل كميات الاستيراد وتصدير الفائض منها، ومن ثم دعم الاقتصاد القومي.

وخلال الاجتماع، اطّلع الوزير على موقف استكمال المراحل المتبقية للمشروعات الثلاث، واستمع إلى شرح من رؤساء شركات ميدور، والسويس لتصنيع البترول.

وشدد الملا على أهمية تنفيذ المشروعات الجديدة وفقا لأعلى معايير الجودة، من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة، ومراعاة الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، كما وجّه باختيار الكوادر العاملة في هذه المجالات الهامة بعناية، وتدريبهم لتنمية قدراتهم وثقل مهاراتهم لتوفير بيئة عمل آمنة، وكذلك الالتزام بتطبيق اشتراطات الحفاظ على البيئة من خلال التنسيق مع جهاز شئون البيئة، والعمل على تعظيم الموارد وترشيد الإنفاق بما لا يؤثر على العملية الإنتاجية.

حضر الاجتماع، المهندس أحمد الخليفة، وكيل وزارة البترول للمشروعات، والمهندس شريف حسب الله، وكيل الوزارة لشؤون البترول، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، ونائبه للتخطيط والمشروعات، المهندس عمرو الحلبي، والمهندس أيمن عمارة، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتخطيط والمشروعات، والكيميائي محمد علي حسنين، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتكرير والتصنيع، والمهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، والمهندس محمد عبدالعزيز، رئيس شركة إنبي، والمهندسة هالة قاسم، مساعد رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة، والمهندس محمود ناجي، معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، والمهندس أحمد سمير، مدير عام متابعة المشروعات بالوزارة.