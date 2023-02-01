قناة «dmc» تبرز تقرير «الوطن» عن إنجاز 95% من مشروعات حياة كريمة في قنا

أبرز برنامج «8 الصبح»، الذي تقدّمه الإعلامية أسماء يوسف، على قناة «dmc »، تقريرًا نشر في عدد «الوطن» الصادر اليوم، بعنوان «حياة كريمة: 95% نسب إنجاز مشروعات المبادرة في قنا»، والذي تناول الإنجازات غير المسبوقة في مياه الشرب والصرف بسوهاج بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

بداية العمل في الصعيد بعد إهمال دام لسنوات

وذكر التقرير، أن مؤسسة «حياة كريمة»، بدأت ضربة العمل الأولى من الصعيد، بعد أن عانى من الإهمال وعلى مدار سنوات طويلة، إذ تضمنت البداية 7 محافظات بالصعيد و270 قرية، لتصل بعد ذلك إلى 375 قرية، إلى أن تطور المشروع واستمر بكافة أرجاء مصر، بعد أن حققت المبادرة نجاحات كثيرة.

جهود «حياة كريمة» شملت كافة أرجاء مصر

وأضاف أن التطوير الذي تقوم به مؤسسة «حياة كريمة»، أصبح يشمل كافة قرى مصر البالغ عددها 4484 قرية و30 الف تابع، مشيرًا إلى أن محافظة قنا بمفردها بلغ حجم الإنفاق بها بالمشروعات التي قامت بها مؤسسة حياة كريمة 31 مليار جنيه.