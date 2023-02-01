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معرض الكتاب

توفير معاش لأسرة فتاة تعاني من فرط الحركة بالدقهلية استجابة لـ«الوطن»

كتب:

آية حسنين السباعي، وبسمة أبو النجا
06:43 م | الأربعاء 01 فبراير 2023
شيماء ووالدتها

شيماء ووالدتها

استجابت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية اليوم، وبالتنسيق مع مديرية الشئون الاجتماعية بالمطرية، لحالة «شيماء» التي عرضتها «الوطن» أمس، والتي تعاني من مرض «فرط الحركة» مع عدم وجود دخل ثابت لأسرتها، ومطالبتها بتوفير مساعدة من خلال دعم نقدي عن طريقة المؤسسة.

«2000 جنيه» من تكافل وكرامة

وتكفلت مديرية التضامن بحالة «شيماء»، وجرى صرف 2000 جنيه دفعة واحدة من تكافل وكرامة لها.

وأكد« سيد ورد» مدير الشئون الاجتماعية، في تصريحات لـ«الوطن» أن الوزارة استجابت لما تم نشره من خلال الجريدة، ونسقت مع مديرية التضامن بالمحافظة من أجل توفير اللازم، وعمل معاش تكافل خاص بالفتاة، ليعين أسرتها على تحمل نفقاتها، مشيرًا إلى سعيه المستمر للتواصل مع جمعية خيرية لتوفير مبلغ شهري للفتاة يصل إلى 600 جنيه، واتفاقه مع الجمعية لتوفير «كشك» لوالدها، يستطيع من خلاله الإنفاق وتحمل قوت أسرته.

تفاصيل حالة شيماء

وكانت «خديجة محمد» والدة الفتاة شيماء ناشدت المسؤولين بمساندتها لعلاج ابنتها «شيماء»، المصابة منذ ولادتها بمرض «فرط الحركة»، والذي يجعلها عرضه لإيذاء نفسها طوال الوقت، وتتطلب أدوية باهظة وتكاليف كثيرة، لافتة إلى أن أسرتها غير قادرة على الاستمرار في علاجها، فوالدها يعمل صياد بسيط.

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بقلم آية حسنين السباعي، وبسمة أبو النجا