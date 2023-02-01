إصدارت بـ3 لغات للطفل بحناج الأزهر في معرض الكتاب.. سلاسل دينية ووطنية

لا تقتصر إصدارات دور النشر بمعرض الكتاب على الكبار والمثقفين فقط، حيث يوجد به كتب تلبي جميع الفئات والأعمار، نظرًا إلى أن القراء مهمة للجميع وفي كل الأوقات، لذا قرر جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب على التواصل مع الطفل بمجموعة من الكتب بعضها يصدر بـ3 لغات، بطريقة سهلة ومبسطة لتربيتهم على قيم الخير والسلام والمحبة والقيم الإنسانية النبيلة، وترسيخ قيم الانتماء للوطن.

ويخص جناح الأزهر الشريف زواره من الأطفال بالعديد من الكتب النافعة والقصص المشوقة، في مجالات الأخلاق والثقافة الإسلامية وتنمية المواهب والحفاظ على الأوطان والبيئة، لتشجيع مواهب الأطفال وتنمية مهاراتهم، وزيادة الوعي الثقافي لديهم.

وتشمل الكتب المقدمة للأطفال السلاسل التثقيفية والتعليمية الأتية: أعداد مجلة نور باللغة العربية الإنجليزية الفرنسية، وأعداد مجلة نور الصغير، وسلسلة مكارم الأخلاق، وسلسلة مشارق الأنوار، وسلسلة كراسة الأنشطة، وسلسلة اكتب وامسح، وسلسلة لون وتعلم الحروف الأبجدية، وسلسلة لون وارسم لتعليم الرسم والتلوين.

بالإضافة إلى سلسلة قصص الأنبياء التي تتضمن: «سيدنا إبراهيم ويوسف وسليمان وأيوب وموسي وعيسى ويونس وإسماعيل»، وسلسلة قصص القرآن، وتشمل: «أصحاب الأخدود وذو القرنين وأصحاب السبت ووصايا لقمان لابنه وأصحاب الكهف وأصحاب الجنة وصاحب الجنتين»، بالإضافة إلى سلسلة قصص السيرة النبوية وتحتوي على: «مولد الرسول والإسراء والمعراج ونزول الوحي والهجرة إلى يثرب وحجة الوداع».

وتوجد إلى جانب السلاسل التعليمية والتثقيفية وقصص الأنبياء مجموعة من الكتب المميزة، مثل: «كتاب رحمة للعالمين وكتاب الأنبياء، وكتاب رحلة مروان مع سور القرآن وكتاب أنا أحب الله وكتاب أنا أذكر الله»، فضلا عن الكتب التربوية والوطنية مثل: «كتاب مخزن الأحلام المؤجلة وكتاب رسالة من مراهق وكتاب قمر في إفريقيا وكتاب حافلة الوطن السعيدة»، فضلاً عن كتب التوعية بالبيئة والحفاظ عليها مثل: «قصة تيكا والكوكب الأخضر وكتاب البيئة نعمة وكتاب دودة زرقاء وكتاب أنا جميل».

ويشارك الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 للعام السابع على التوالي بجناح خاص في القاعة رقم 4 المخصصة للتراث، انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

وتقام الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع».