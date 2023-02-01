خريطة معرض الكتاب 2023.. يتكون من 5 صالات

تستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام إلى 6 فبراير الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية، وتتيح وزارة الثقافة تفاصيل الدورة ومن بينها خريطة معرض الكتاب 2023 ضمن دليل المعرض الجاري.

خريطة معرض الكتاب 2023

وتتيح المنصة الرقمية للمعرض خريطة معرض الكتاب 2023، والمقسمة إلى 5 صالات عبر هذا الرابط.

وتتاح خريطة معرض الكتاب 2023، التفاصيل للناشرين المشاركين من مصر وخارجها عبر هذا الرابط.

خريطة معرض الكتاب 2023

يشار إلى أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس السيسي، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية في التجمع الخامس، وتحمل شعار «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع».

ويحرص المنظمون على تعليق خريطة معرض الكتاب 2023، ويشارك فيها 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا يمثلون 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان.

وتتضمن الدورة فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.