شيخ الأزهر: الكتاب والمثقفين حائط الصد في معركة الحفاظ على الهوية العربية

استقبل الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بمقر مشيخة الأزهر، وفد اتحاد الأدباء والكتاب العرب برئاسة الشاعر والمفكر الكبير الدكتور علاء عبد الهادي، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

مواجهة الغزو الثقافي

ورحب الإمام الأكبر، بالدكتور علاء عبد الهادي، والوفد المرافق له في رحاب الأزهر الشريف، مشيرا إلى أن الكتاب والمثقفين العرب هم حائط الصد في معركة الحفاظ على الهوية العربية في مواجهة الغزو الثقافي والسلوكيات الدخيلة التي تحاول بعض التيارات الغربية الزج بها في مجتمعاتنا وعقول شبابنا وبناتنا، مشددا على أن إبراز الجوانب المضيئة في تراثنا الإسلامي والعربي مهمة الكتاب والعلماء والمثقفين.

وأكد الإمام الأكبر، أن إحياء اللغة العربية في عقول الشباب والاعتزاز بالهوية العربية، سلاحنا في وجه تلك الصور النمطية التي يحاول البعض ترويجها لوصم الشخص العربي بالبدائية والتخلف وتصفه بالجهل والسطحية، وتحاول إقصاءه عن جذوره الثقافية، وجذبه إلى ثقافات دخيلة تهدم مفهوم الأسرة، مشددا على ضرورة خلق طرق مبتكرة ووسائل جديدة لمواجهة هذه الصور النمطية، وتحصين شبابنا العربي، مشددا على خطورة تطبيع هذه السلوكيات الدخيلة من خلال منصات الإعلام الرقمي والتواصل الاجتماعي والمناهج التعليمية.

إحياء التراث الإسلامي

من جانبه، أعرب الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لـ الاتحاد كتاب مصر والوفد المرافق، عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم لما يقوم به الإمام والأزهر الشريف من جهود للحفاظ على الثقافة العربية وإحياء التراث الإسلامي في عقول الشباب، ونشر ثقافة الأخوة والانفتاح الإيجابي على الآخر، وتعزيز العلاقة بين الشرق والغرب في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والعالمية.