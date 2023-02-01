حضور باهر للأطفال و35 إصدارا متخصصا من «ثقافة الطفل» بمعرض الكتاب

إقبال كثيف شهده معرض كتاب الطفل، المقام بداخل معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ54، إذ يتوافد عليه الصغار منذ العاشرة صباحاً ليقضوا أوقاتاً ممتعة لممارسة الأنشطة المفضلة والمشاركة فى الورش التفاعلية والفنية وتنمية مهاراتهم حتى دقات الساعة السادسة مساءً.

مشاركات من العالم العربى لتنمية مهارة الطفل.. وورش حكي وعروض فنية وأنشطة تفاعلية بالمجان

أجواء كرنفالية سيطرت على الكوكب الصغير، الذى يحتضن كل ضيوف المعرض وأسرهم، يقدم لهم وجبة فنية دسمة مليئة بكافة أنشطتهم المفضلة وعروضهم المتنوعة، فضلاً عن ركن الـVR والذى يصطحب الصغار فى جولة افتراضية لمشاهدة إحدى قصص الكاتب كامل كيلانى، شخصية معرض الطفل، وسط حضور كبير بالتزامن مع إجازة نصف العام التى أتاحت للأطفال بمختلف أعمارهم قضاء وقت ممتع ومفيد داخل جناح الطفل الذى يقدم كافة أنشطته بالمجان.

يقول مصطفى غنايم، مسئول جناح الطفل، إن الإقبال هذا العام على الجناح كبير وفاق كل التوقعات، نظراً لعدد الفعاليات المقدمة للطفل عبر الأركان الأربعة وهى ورش الحكى والورش التفاعلية مع الفنانين والكتاب والرسامين، بجانب الورش الفنية التى تعمل على اكتشاف مواهب الطفل وتتيح له الفرصة للتعبير عنها من خلال الرسم والتلوين والتشكيل والصلصال وصناعة العرائس وغيرها، فضلاً عن العروض الفنية التى تقدم على المسرح فى ساحة المعرض وتعرض للصغار فقرات متنوعة للأراجوز والساحر والعرائس والليلة الكبيرة وغيرها.

وأشار «غنايم»، إلى أن كل هذه الأنشطة والفعاليات التى حرصت على اختيارها اللجنة الثقافية لأنشطة الطفل التابعة للهيئة العامة للكتاب، أسهمت فى الإقبال الكبير للأطفال على مدار أيام المعرض ولا يزال الحضور كثيفاً، مؤكداً أن الطفل ليس مجرد زائر داخل الجناح، بل يشارك فى كافة فعالياته وأنشطته وهذا ما شجعه للحضور والتفاعل مع العروض، خاصة عروض الورش العلمية، مثل البركان واختفاء الماء وغيرهما.

وأوضح أنهم فى الجناح يقدمون وجبة دسمة للصغار من خلال الأنشطة المتنوعة: «هذا المعرض نطلق عليه جناح الأسرة وليس الطفل فقط، لأنه لا يحضر بمفرده بل مع والديه اللى بيشاركوا فى بعض الورش منها كيف تختار غذائك الصحى وحل مشكلة العناد وغيرها».

وتابع أن اللجنة الثقافية كانت حريصة على اختيار فعاليات وأنشطة تناسب الأسرة كاملة ومنها ما يتم توجيهه للكبار من خلال ورش عن كيف يتعامل الآباء مع الأبناء، لافتاً إلى أن برنامج معرض الطفل قدم عدداً من الفعاليات لذوى الاحتياجات الخاصة، مضيفاً أن هناك اهتماماً كبيراً بهم من خلال تقديم ورش فنية وعروض لدمجهم مع أقرانهم من الأصحاء مثل عرض «بنكمل بعض» بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وأكد أن هناك تعاوناً كبيراً مع عدة جهات للمشاركة فى الفعاليات، منها وزارة التربية والتعليم ومجلس الطفولة والأمومة الذى شارك بعدة ورش توعوية منها خط النجدة ومبادرة دوى وغيرها من الورش التى استهدفت الأسرة المصرية للاحتفاء بالطفل وسط أهله. وقال إن هذا العام تم الاتفاق على الاحتفال بالفائزين فى مسابقة المبدع الصغير التى أطلقتها السيدة انتصار السيسى، من خلال دعوة طفل مبدع كل يوم للاحتفاء به وسط أقرانه من ضيوف المعرض: «بنشوف مبدع فى الرسم والكتابة وفى الغناء والموسيقى وغيرها وبيحكى تجربته لزميله وبيشوف إزاى وصل لمرحلة متميزة وبتكون فرصة جميلة للتواصل بينهم».

كما أشار إلى الحضور المتميز لعدد من المبدعين العرب الذين شاركوا فى فعاليات الطفل، منهم نزار القمرى وفنانة العرائس جيهان اللجمى من تونس، إذ قدما عروضاً تفاعلية مع الأطفال بشكل رائع، وقدمت الفنانة تغريد النجار من الأردن ورشة حكى بعنوان «السماء تمطر طعاماً»، وأمل رندى قدمت ورشة بعنوان «اقرأ وتذوق»، فيما قدم الكاتب أحمد الراشدى من سلطنة عمان ورشة حكى عن شخصية المعرض كامل الكيلانى، بجانب عرض علمى تفاعلى من الأردن تم تقديمه مع الأطفال: «سعداء بتقديم فعاليات لكُتاب وفنانين من العالم العربى اللى مهتمين بثقافة الطفل وده بيأكد ريادة مصر وحرصها على تنمية الطفل وتطوير مهاراته».