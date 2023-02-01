ورشة تفاعلية مع الأطفال للكاتبة الكويتية «أمل الرندي» في معرض الكتاب

أقامت الكاتبة الكويتية والناشطة في مجال ثقافة الطفل أمل الرندي، ورشة تفاعلية مع الأطفال، اليوم الأربعاء، في الركن الذي حمل اسم شخصية معرض كتاب الطفل الكاتب المصري كامل كيلاني.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

جاء ذلك ضمن الأنشطة المخصصة للأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 54، وبدعوة من الهيئة المصرية العامة للكتاب، في إطار «حملة اقرأ وتذوق» التي تديرها الكاتبة، والتي انطلقت في الكويت منذ شهرين، وتستمر حتى 25 مارس المقبل، تحت شعار «طعامك سر صحتك وقوتك»، بالتعاون مع جمعية جود الخيرية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت.

كتاب «طعام أمي اللذيذ»

وأهدت الكاتبة في الورشة كتاب «طعام أمي اللذيذ»، وهو من تأليفها، إلى جانب المعالجة الغذائية الدكتورة «مي الهزاع» التي أسهمت في تصويب الناحية العلمية فيه، والكتاب صادر عن جمعية جود الخيرية، مع رسوم جميلة من الفنانة السورية المبدعة منال محجوب.

وأسهمت ضيفة الورشة استشارية التغذية العلاجية المصرية الدكتورة ريهام صفوت الحبيبي، في مبادرة جميلة منها، بإكمال دور الكاتبة في الورشة، فتولت شرح الناحية الطبية العلمية والغذائية في الكتاب للأطفال.

وقدما الرندي والحبيبي خلال الورشة، فائدة مزدوجة ومهمة للأطفال من خلال تفاعل المادتين الأدبية والصحية، وركزت الورشة على أهمية القراءة بلغة عربية صحيحة، وهذا ما تهدف إليه راعية الحملة "جمعية جود"، مثلما ركزت على تثقيف الأطفال حول أهمية الغذاء الصحي.

وقد حثت الورشة الطلاب على الإبتعاد عن الأطعمة الجاهزة التي كثيراً ما تتسبب بمرض السمنة، الذي بات شائعاً في الكثير من الدول، ويصيب نسبة كثيرة من الأطفال والشباب، وله الكثير من الأثر السلبي في صحة المصاب به.