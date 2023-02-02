3 أطباء رحماء تحظى بهم محافظة الشرقية.. «كلمة طيبة وكشف وأدوية مجانا»

تحظى محافظة الشرقية بعدد من أبنائها الأطباء الذين يستحقوا لقب ملائكة الرحمة؛ إذ قصدوا التجارة مع الله، برأفتهم بالمرضى الذين يترددوا عليهم، فتحوا لهم قلوبهم قبل عياداتهم، وأتاحوا لهم عياداتهم واستشارتهم بالمجان، فضلا عن مساعدتهم في شراء الأدوية، كل منهم جندي في ميدان تخصصه الطبي، يساعد بكل ما أوتي من قوة، كل من يحتاج العون.

وترصد بوابة «الوطن» أسماء بارزة في أعمال الخير بالمجال الطبي خاصة، ومساعدة المرضى بمحافظة الشرقية، لعدد من الأطباء.

رسالة على روشتة طبيب بالشرقية للمرضى

الدكتور يحيي النجار، أخصائي ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الإسماعيلية العام، عضو الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب والعمود الفقري، ابن مركز الحسينية بالشرقية، قصد التجارة مع الله بمساعدة المرضى وفتح باب عيادته أمام غير القادرين على دفع قيمة الكشف بالمجان.

وقال «النجار» في حديثه مع «الوطن»، إنه يشعر بآلام الناس وقرر أن يساعدهم بما يستطيعه، خاصة أنه يلتقي حالات كثيرة من المرضى لا يستطيعون دفع قيمة الكشف أو شراء الأدوية، وقد يعوقها ذلك عن متابعة الاهتمام بحالتها الصحية.

وأكد أنه رفع الحرج عن كل حالة مرضية لا تمتلك قيمة الكشف، بالإعلان عن ذلك بروشتة خاصة به، وعرضها للعامة ملصقة في واجهة العيادة، ليراها الجميع، وكذلك على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ودوّن الطبيب على الروشتة خاصته، رسالة يطالب فيها المرضى بأن لا يخجلوا من طلب الكشف مجانا، مؤكدا بأنه حق المريض وواجب الطبيب، راجيا إياه أن يطلب مشروب الضيافة من السكرتيرة بالعيادة، طارحا رقمه الخاص لكل من يحتاج إلى ذلك، للطلب منه الكشف مجانا مباشرة كي يجنب المريض الحرج.

ولاقت رسالة الدكتور يحيي إعجاب رواد العيادة خاصته، فضلا عن إعجاب وتفاعل كل من رأى الروشة المتداولة عبر «فيس بوك»، وأشار أهالي مدينة ومركز الحسينية إلى أن الأول عرف عنه الرفق بالمرضى ومساعدتهم.

الدكتور المر يفتح عيادته بالمجان يوميا

وتحظى مدينة الزقازيق بالدكتور سيد المر، استشاري أمراض الباطنة بجامعة الزقازيق، الذي تعهد على نفسه أن يخفف آلام المرضى بالكلمة الطيبة ولطف المعاملة، فضلا عن تخفيف العبء عن كاهلهم، بكشفهم مجانا دون مقابل.

وكان الدكتور المر وضع لافتة في صدارة عيادته، ليراها كل زائر له، مدونا عليها «الكشف مجانا لمن لا يقدر دفع قيمة الكشف».

وأكد الطبيب في حديثه مع «الوطن»، أنه في بداية عمله بمهنة الطب قرر ألا يفتح عيادة ليركز جهده في المستشفى ومساعدة المرضى، لافتا إلى أن قرر فتحها فقط ليستقبل المرضى ويقدم العون بشكل أفضل ومركز أكثر.

وأشار «المر» إلى فتح عيادته على مدار اليوم لكل من أراد الكشف مجانا دون تخصيص وقت لهم، مع تقديم مشروب وإنترنت مجاني.

طبيب إنسان يخصص يومين للمرضى مجانا

لم تنته قائمة الأطباء الرحماء بالحالات من المرضى، إذ يحظى المرضى بالشرقية بالطبيب الإنسان الدكتور ناصر رمزي، تخصص طب الأطفال والاحتياجات الخاصة وطب الأسرة من مدينة الزقازيق، الحاصل على درجات علمية في مجال الطب، إذ يفتح عيادته أمام غير القادرين على الكشف، كل أسبوع يومي الاينين والخميس، من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساء.

الهدف دعوة من المرضى تلبي في السماء

وأشار الدكتور ناصر رمزي، إلى أنه يقدم إلى جانب الكشف بالمجان لغير القادرين، أدوية مجانا بالاتفاق مع صيادلة أصدقائه تساهم في الخير، فضلا عن استشارات طبية عبر الاستفسارات على رسائل الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي، مخصصا لهم الوقت والجهد، لافتا إلى أنه ينتظر في المقابل دعوة تلبي في السماء وتبقى له صدقة جارية بعمله الذي يرجو أن يقبله الله.

التكاتف واجب كل فرد في المجتمع نحو الاخرين

وأكد الطبيب أنه ليس الأول أو الأخير، وهناك أطباء في قلوبهم الرحمة ويشعرون بالواجب تجاه مساعدة الآخرين من غير القادرين، لافتا إلى أنه يجب التكاتف من كل فرد بالمجتمع، لافتا إلى أنه «استطعت بفضل الله أن أخصص 40 فيديو توعية للمرضى، خاصة مرضى كورونا منذ بداية الأزمة لمساعدة الحالات، وما زال الجهد متواصل ومستمر لإرضاء الله والتقرب إليه».