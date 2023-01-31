أسعار اللحوم والدواجن بمعرض«أهلا رمضان» في الشرقية.. البانيه يبدأ من 40 جنيها

يضم معرض «أهلا رمضان»، بالشرقية في مختلف المدن والمراكز أصنافا عديدة من السلع الغذائية، كما يحتوي على قائمة كبيرة من اللحوم والدواجن، افتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض «أهلا رمضان»، بمحافظات مصر منذ مطلع يناير الجاري، استعدادا لشهر رمضان بطرح السلع الغذائية بتخفيضات تصل 30%، هذا وتواصل افتتاح المعارض والشوادر الأخرى.

وفي هذا السياق تستعرض «الوطن»، أسعار اللحوم والدواجن بمعرض أهلا رمضان بالشرقية، حيث تشهد إقبالا من المواطنين لشراء احتياجاتهم اليومية.

أسعار اللحوم والدواجن واللحوم المجمدة بمعرض أهلا رمضان:

يوضح حمادة الشوادفي بائع داخل معرض أهلا رمضان بالزقازيق، بمحطة القطار في تصريح خاص «الوطن»، الأسعار كالتالي:

سعر كيلو لحم مجمد قطع 145 جنيها.

سعر كيلو لحم مفروم 130 جنيها.

سعر كيلو كبد وقوانص 70 جنيها.

يتراوح سعر كيلو كبدة عجالي مجمدة من 110 جنيه وحتى 117 جنيها.

سعر كيلو وراك و100 جرام 65 جنيها مجمد.

سعر كيلو كفتة من 40 جنيها وحتى 90 جنيها.

سعر كيلو فراخ و100 جرام 75 جنيها.

سعر كيلو البانيه من 40 جنيها وحتى 90 جنيها.

سعر كيلو برجر من 40 جنيها وحتى 90 جنيها.

سعر كيلو ستربس 90 جنيها.

لحوم مجمدة ودواجن بتخفيضات 30%

وأشار حمادة الشوادفي، إلى أن هناك إقبالا من المواطنين على شراء اللحوم والدواجن البلدي منها والمجمدة، لافتا إلى وجود أكثر من 50 نوع من اللحوم واللحوم والمجمدة والمصنعة، وكذلك الدواجن داخل معرض أهلا رمضان لعرضها بأسعار مخفضة تصل 30% مقارنة بمنافذ البيع الأخرى خارج المعرض والمنافذ المدعمة.