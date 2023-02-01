أحمد جوحي عن فيلم «ذكرى»: يناقش مرض ألزهايمر في 30 دقيقة

كشف الفنان أحمد جوحي، تفاصيل الفيلم القصير «ذكرى»، الذي يجري تصويره خلال الفترة الحالية.

وأوضح جوحي، أن الفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الدرامية القصيرة؛ إذ لا تتجاوز مدته النصف ساعة، وتدور أحداثه حول موظف يعاني من مرض ألزهايمر «وراثي»، وتبدأ أعراضه في الظهور مبكرا، إلا أن هذا المرض مختلف نوعا ما عن ألزهايمر المتعارف عليه.

رؤية الأشياء قبل حدوثها

وأضاف جوحي، أن المرض الذي يعاني منه الموظف يجعله يرى الأشياء والمواقف قبل حدوثها وكأنها كانت مألوفة له أو «ذكرى» بالنسبة له، يتذكرها كلما مر بموقف أو قابل شخص ما؛ الأمر الذي يقلب حياته رأسا على عقب ويجعله مشتتا في وظيفته وحياته الأسرية.

صراعات لمعرفة حقيقة الأشياء

وتابع أن الذكرى التي يراها بطل الفيلم في المواقف التي يتعرض لها، منقوصة وغير مكتملة، إذ يدرك بداية المواقف والأحداث لكنه لا يتذكر كيف تنتهي؛ الأمر الذي يجعله يسيئ فهم الأشخاص من حوله ويدخله في صراعات لمعرفة حقيقة الأشياء.

وأكد الفنان أن نهاية الفيلم ستكون مفاجأة للمشاهدين وغير متوقعة، معربا عن أمله في أن يحظى الفيلم بإعجاب المشاهدين وكذا النقاد في المهرجانات المحلية والعربية المختلفة، خاصة وأنه يتناول فكرة جديدة خاصة بألعاب العقل، التي تجعل المشاهد يفكر كثيرا لفهم الأحداث.