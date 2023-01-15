بعد كثير من الرفض.. مصطفى نصر يحقق حلمه بالمشاركة في فيلم قصير

تمنى منذ صغره أن يكون فنانا أو ممثلا مشهورا، وهو الأمل الذي حلم به منذ أن وعي على الحياة، مما يراه من تهافت الأضواء على الممثلين والمشاهير في المجتمع، حتى بات هو أيضا يحلم كما حلم كثيرون قبله في المشاركة بفيلم، وبمرور السنوات نجح في تحقيق حلمه ليشارك في فيلم قصير حمل اسم «الأخير الأولى»، كما أنه شارك من قبل في «كاستينج» لبعض مسلسلات رمضان الماضي، ونجح في الظهور بأحد الأعمال الرمضانية 2022.

نصر الدين: لدي حصيلة معلوماتية ضخمة بالأفلام

يقول مصطفى نصر الدين، إنه منذ صغر سنه كان دائما ما يعشق التمثيل والممثلين، حتى إنه لم يترك فيلما إلا رآه وحفظ أسماء الممثلين فيه وصناعه ومؤلفيه ومخرجيه، لينجح في أن يكون لديه حصيلة معلوماتية ضخمة عما جرى إذاعته من قبل في السينما المصرية وبعض من الأفلام التي أنتجتها دول عربية.

نصر الدين: حلمت كثيرا بدخولي عالم الفن

«حاولت كتير أبحث عن طريقة المناسبة لتحقيق حلمي بدخولي عالم الفن، عملت أكتر من كاستينج بين الفترة والتانية لكن كنت بترفض ومحدش بيكلمني».. كلمات وصف بها الفنان الشاب مصطفى نصر الدين في تصريح لـ«الوطن» لما وجده من صعوبة لحين التحاقه بأول أعمال درامية كانت في شهر رمضان الماضي، تبعه مشاركته في فيلم قصير لن يتجاوز مدته الـ30 دقيقة.

يشير الفنان الشاب «نصر الدين» إلى أن أسرته حاولت كثيرا دعمه في تحقيق حلمه، حيث إنها لم تتخلَ يوما عنه عندما كان يجرى رفضه بالمشاركة في بعض الأعمال الدرامية، موضحا أن والديه دائما ما كانوا يأكدوا له بأن موهبته لم يكتشفها أحد بعد: «أهلي السبب في إني أوصل وأحقق حلمي حتى لو صغير بالمشاركة في بطولة فيلم قصير».

وأكد مصطفى نصر الدين أنه شارك في أعمال كاستينج لعدد من المسلسلات الرمضانية، منها مسلسل المداح في جزئه الثالث، ومسلسل العمدة، وفي بيتنا روبوت الجزء الثاني، مشيرا إلى أن رفضه في عدد من أعمال الكاستنيج لم تثنِ عزيمته في لحظات الضعف واليأس التي مر بها، حتى ظل مُتمسكًا بحلمه ليصل أخيرا: «كنت حاسس إني هوصل في يوم والحمد لله نجحت».