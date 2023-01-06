بعد سنوات من الكفاح.. «مصطفى» يحقق حلمه ويشارك في بطولة فيلم قصير

سنوات طويلة، ربما منذ أن وعي على الحياة، ويحلم بأن يكون مُمثلًا ونجمًا مشهورًا، تتهاتف عليه الأضواء ويشارك في أعمال يحقق من خلالها رسالته في الحياة، ظل سنوات يحلم، لا تخلو دعواته من طلب ما يتمنى، إلا أنه حقق حلمه أخيرًا، حيث شارك مصطفى أحمد مراد، في بطولة فيلم قصير بعنوان «الأول والأخير»، وشارك في كاستينج خاص للمشاركة في بعض مسلسلات رمضان المقبل.

«مصطفى» تحدث لـ«الوطن» حول حلمه الذي ظل يراوده طيلة السنوات الماضية، حيث عشق التمثيل منذ صغره، وحاول مرارًا وتكرارًا البحث عن الطريقة المناسبة لتحقيقه ودخول عالم الفن، يروي: «حاولت كتير وعمل أكتر من كاستينج كل فترة، وبترفض، محدش بيكلمني».

أسرة مصطفى أحمد تتدعمه

حاولت أسرة «مصطفى» دعمه كثيرًا، فلم تتخلَ عنه في حال تم رفضه للمشاركة في بعض الأعمال، مؤكدين له أن لديه موهبة لم يكتشفها أحد بعد: «أهلي هما السبب في إني أوصل لحلمي وأشارك في بطولة فيلم قصير، وكمان كاستينج لبعض مسلسلات رمضان، زي مسلسل المداح الجزء الثالث ومسلسل العمدة وفي بيتنا روبوت»، كما مر الشاب بلحظات ضعف لكنه لم ييأس وظل مُتمسكًا بحلمه: «كنت حاسس إني هوصل».

كانت أسعد ليالي «مصطفى» عندما علم أنه تم اختياره لتصوير الفيلم القصير والمشاركة في كاسيتنج لبعض مسلسلات رمضان، فلم ينم هذه الليلة، وظل يحتفل حتى ساعات الصباح الأولى: «ده حلمي زي حلم أي حد، نفسي أبقى ممثل، حبيت التثميل والفن من وأنا صغير وعندي 10 سنين، وكنت بشارك في التمثيل أيام الدراسة، والحمدلله بدأت أصعد أول سلم في طريق التمثيل»، كما نشر أحد منشورًا عبر صحفته الشخصية على موقع «فيس بوك» مُعبرًا عن سعادته للمشاركة في أول عمل فني لة، مُضيفًا: «كنت ببكي».