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عاجل.. «تعليم الجيزة»: فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

كتب:

أميرة فكري
11:04 م | الأربعاء 01 فبراير 2023
د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، فتح باب التظلمات علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة خمسة عشر يوما.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان رسمي، أنه سيتم تقديم التظلمات علي نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول، سيكون بالإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة.

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