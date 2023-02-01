نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الجيزة.. ظهرت الآن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك بعد اعتمادها من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بنسبة نجاح بلغت 76.81%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس، على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، مشيرا إلى أنه يمكن للطالب الدخول الآن على الرابط للحصول على النتيجة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس، للحصول على النتيجة بالدرجات لجميع المواد الدراسية.

اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 76.81%.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالي:

في المركز الأول ( الدقي ) الثاني ( الهرم ) الثالث ( جنوب الجيزة ) الرابع ( الوراق) ، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس( العمرانية)، السابع ( الصف )، الثامن ( العجوزة )، التاسع ( أطفيح ) ، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادي عشر ( 6 أكتوبر )، الثاني عشر (منشأة القناطر )، الثالث عشر ( البدرشين ) ، الرابع عشر ( العياط )، الخامس عشر ( بولاق الدكرور )، السادس عشر ( الحوامدية )، السابع عشر ( كرداسة )، الثامن عشر ( أوسيم )، التاسع عشر ( أبوالنمرس )، العشرون ( الواحات البحرية ).

كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح 95.16%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 98.61%، وبنسبة نجاح بلغت 100 % للمكفوفين.