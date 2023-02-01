نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القليوبية.. الإعلان عنها الأسبوع المقبل

تواصل مديرية التربية والتعليم في القليوبية تصحيح أوراق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023، إذ من المتوقع ظهورها خلال الأسبوع المقبل قبيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني دون تحديد موعد معين حتى الآن.

وانطلقت عمليات التصحيح مطلع الأسبوع الجاري تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القليوبية، الأسبوع المقبل، عقب اعتمادها من اللواء المحافظ عبدالحميد الهجان.

«الوطن» تستعرض آخر مستجدات نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القليوبية تزامنا مع استمرار عمليات التصحيح والرصد في لجان تقدير الدرجات بالكونترول الرئيسي في مدينة بنها، تمهيدا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية

في سياق متصل واستعدادًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القليوبية وجهت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية في بيان لها عددا من التعليمات لضمان سير العمل داخل اللجان منها:

- مراعاة الدقة والجودة لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 القليوبية

- ضرورة مراعاة الدقة والجودة والانضباط في العمل لصالح الطلاب

- الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير

- تنفيذ تعليمات الأمن وعدم اصطحاب المحمول

-الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل الحجرات

- عدم التدخين نهائياً داخل اللجنة والنظافة وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القليوبية

ووفق بيان مديرية التعليم فمن المقرر إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة القليوبية فور اعتمادها من المحافظ عقب انتهاء التصحيح والرصد بالكنترول علي الرابط التالي من هنا.