7 معلومات عن مشروع تطوير ترام الإسكندرية: ينقل عدد ركاب يعادل 4 أضعاف الحالي 

يدخل مشروع ترام الإسكندرية المرحلة الجدية في التطوير، وذلك بعدما وافق اللواء محمد الشريف، المحافظ، على طلب الجهة المانحة بسرعة تشكيل لجنة لمتابعة البدء في تنفيذ المشروع بشكل عاجل، خلال اجتماعه مع بعثة من الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوربي والهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، والهيئة القومية للأنفاق.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية 7 معلومات عن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل، بحسب ما أعلنته محافظة الإسكندرية، التي أكدت دعمها الكامل من أجل إنجاز المشروع، وإزالة المعوقات كافة من أجل خدمة المواطن السكندري، كونه يسهل حركة السير بشكل كبير من فيكتوريا إلى محطة الرمل والعكس.

مميزات مشروع تطوير ترام الإسكندرية

- سيجرى نقل 230 ألف راكب يوميا، بعد انتهاء مشروع تطوير ترام الإسكندرية، أي ما يزيد عن 4 أضعاف ما يجرى نقله الآن.

- تكون سرعة الترام الجديد 21 ك/ ساعة بدل 11 ك/ ساعة للحالي.

- يصل زمن الرحلة في الخط بالكامل إلى 33 دقيقة بدل من أكثر من 60 دقيقة.

أشياء يجرى مراعاتها خلال تطوير ترام الإسكندرية

- سيتم مراعاة الأماكن المزدحمة عند تغيير المسارات.

- يكون الترام الجديد موفرا للطاقة، كونه يتفق مع النقل الأخضر ويعمل بالكهرباء.

- توفير وسائل نقل بديلة يوميا للمواطنين قبل البدء في المشروع، ومراعاة خطوط سيرها حتى لا تُحدث ارتباك مروري في المدينة.

- مراعاة سائقي النقل العام العاملين على المترو القديم خلال فترة الإنشاءات.