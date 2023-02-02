الفيدرالي الأمريكي: اقتصادنا تباطأ بشدة العام الماضي ومستمرون في رفع الفائدة

أوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية يسجل أرقامًا مرتفعة، متعهدا بتقليل المعدلات إلى الرقم المستهدف 2%.

وأضاف رئيس الفيدرالي الأمريكي في مؤتمر صحفي اليوم عقب رفع سعر الفائدة، أنه يرحب بالتراجع الأخير في بيانات التضخم مشيرا إلى أن الأمر لم يكن كافية لإعادة مؤشر أسعار المستهلكين إلى المستهدف الذي يبلغ 2%.

لم يصل للمستهدف

وذكر «باول» أن البنك المركزي حتى الآن لم يصل إلى الفائدة المستهدفة لتقليل التخضم، لافتا إلى أن هناك تباطؤ في الاقتصاد بشدة حدث في العام الماضي وهناك تأثر في إنفاق المستهلكين وكذلك نشاط العقارات، لافتا إلى أن الفيدرالي الأمريكي يناقش وجود رفع مرتين للفائدة في المستقبل.

رفع الفائدة لأول مرة هذا العام

ورفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة في أول اجتماع له في عام 2023 وتم الرفع بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.75 وهو أعلى مستوى للفائدة منذ عام 2007 أي قبل عام واحد من الأزمة المالية العالمية.

تشديد رئيس الفيدرالي الأمريكي على التصريحات السابقة

وشدد رئيس الفيدرالي الأمريكي حديث الذي كان في ديسمبر أن الحديث سابق لأوانه إذن تم الحديث عن خفض أسعار الفائدة لأن الطريق مازال طويلا وأن البنك لا يفكر في تغير نسبة التضخم المستهدفة، وتم رفع الفائدة 4 مرات العام الماضي.