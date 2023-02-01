«المركزي» يرفع أسعار الفائدة على أذون الـ«3 و9 أشهر» لمستوى الـ21.9%

واصلت أسعار الفائدة على أدوات الديّن الحكومية قصيرة الأجل «أذون الخزانة المصرية» الارتفاع، حيث رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على أذون الخزانة آجال 3 شهور و9 شهور، وفق نتائج التعاملات الأخيرة.

أذون الـ3 و9 شهور

ورفع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، العائد على أذون الـ9 شهور إلى 21.901% ورفع سعر العائد كذلك على أذون الـ3 شهور لـ20.702%، وذلك في عطائه الدوري الاثنين الماضي، بحسب النتائج المعلنة، حيث جمع «المركزي» 34 مليار جنيه، بواقع 13 مليار جنيه من الاكتتاب على أذون الـ3 شهور، و21 مليار من أذون الـ9 شهور.

البنوك تطلب 22.9% فائدة

وتقدّمت البنوك والمؤسسات بـ410 طلبات للاكتتاب على أذون الـ3 شهور، وطلبت من «المركزي» في العطاءات المقدمة فائدة 22.99%، فيما لم يوافق الأخير سوى على 222 طلب اكتتاب بعائد 20.671%.

قبول عطاءات أقل

وقدّمت البنوك والمؤسسات، 73 طلبا للاكتتاب على أذون الـ9 شهور، وطلبت عائد 23.59%، في حين لم يقبل البنك المركزي المصري من العطاءات المقدمة سوى 31 طلبا، وحدد الفائدة على أذون الـ9 أشهر عند 21.90%.