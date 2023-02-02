نبيلة عبيد: استمتعت بالتمثيل مع فاروق فلوكس في فيلم «الراقصة والسياسي»

شاركت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، مشهدا يجمعها بالفنان فاروق فلوكس، من فيلم الراقصة والسياسي.

وعلقت نبيلة عبيد على المشهد، قائلة: «الفنان الجميل الأستاذ فاروق فلوكس، استمتعت جدا بالتمثيل معاه في فيلم الراقصة والسياسي، تحية كبيرة مساكم دافي في برد الشتا».

برنامج مع نبيلة عبيد

وتستعد الفنانة نبيلة عبيد لعودة العمل على برنامجها الإذاعي «مع نبيلة»، الذي توقفت عنه فترة بسبب إصابتها بدور برد شديد، أثر على صوتها، لذا حصلت على إجازة من تسجيل البرنامج حتى يتحسن صوتها، وذلك بحسب تصريخ سابق لـ«الوطن».

يذكر أن نبيلة عبيد انتهت بالفعل من تسجيل عدد من حلقات برنامجها الإذاعي، والذي يتناول الصعوبات التي واجهتها في مشوارها الفني، والأشخاص الذين أثروا فيها.