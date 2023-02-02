رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

محمد صبحي يكشف تفاصيل مسرحية «عيلة اتعملها بلوك»: بنخسر قيم

كتب:

ياسمين محمود
04:49 ص | الخميس 02 فبراير 2023
محمد صبحي

محمد صبحي

كشف الفنان محمد صبحي، خلال استضافته ببرنامج the insider بالعربي، تفاصيل مسرحيتة الجديدة «عيلة اتعملها بلوك».

تفاصيل مسريحية عيلة اتعملها بلوك

وقال محمد صبحي عن المسرحية: «تتناول ازاي كل اللي فات عملنا له بلوك، وإنه ميصحش إن نعمل بلوك على أجمل ما فينا، ومع توالي الأجيال في كل وقت بنخسر قيم، بنخسر عادات، المصريين كانت صفاتهم الأساسيه الشهامة والجدعنة والضمير والأخلاق، شوفوا اليوم الشخص ماذا يفعل لكي يصل للتريند».

مسرحية عيلة اتعملها بلوك

ويشارك في بطولة مسرحية عيلة اتعملها بلوك، بجانب الفنان محمد صبحي عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم:  وفاء صادق كمال عطية، ومصطفى يوسف، ومحمد يوسف، ومحمد سعيد، ورحاب حسين، وداليا حسن، ومنة طارق، وليلى فوزي، ومحمود أبو هيبة، ومحمد شوقي طنطاوي من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج محمد صبحي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.

اقرأ المزيد:

شريف حمدان: أفتخر بالعمل مع محمد صبحي في «عيلة اتعملها بلوك»

محمد صبحي: أسبح ضد التيار في مسرحية «عيلة اتعملها بلوك»

ما أجر محمد صبحي في مسلسل يوميات ونيس عام 1994؟.. يعاد عرضه على شاشة dmc

«الأستاذ» كتاب جديد عن مسيرة الفنان محمد صبحي للكاتب جمال عبدالناصر
بقلم ياسمين محمود