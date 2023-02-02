محمد صبحي يكشف تفاصيل مسرحية «عيلة اتعملها بلوك»: بنخسر قيم

كشف الفنان محمد صبحي، خلال استضافته ببرنامج the insider بالعربي، تفاصيل مسرحيتة الجديدة «عيلة اتعملها بلوك».

تفاصيل مسريحية عيلة اتعملها بلوك

وقال محمد صبحي عن المسرحية: «تتناول ازاي كل اللي فات عملنا له بلوك، وإنه ميصحش إن نعمل بلوك على أجمل ما فينا، ومع توالي الأجيال في كل وقت بنخسر قيم، بنخسر عادات، المصريين كانت صفاتهم الأساسيه الشهامة والجدعنة والضمير والأخلاق، شوفوا اليوم الشخص ماذا يفعل لكي يصل للتريند».

مسرحية عيلة اتعملها بلوك

ويشارك في بطولة مسرحية عيلة اتعملها بلوك، بجانب الفنان محمد صبحي عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: وفاء صادق كمال عطية، ومصطفى يوسف، ومحمد يوسف، ومحمد سعيد، ورحاب حسين، وداليا حسن، ومنة طارق، وليلى فوزي، ومحمود أبو هيبة، ومحمد شوقي طنطاوي من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج محمد صبحي وأشعار عبد الله حسن، وموسيقى وألحان شريف حمدان.