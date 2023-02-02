توفير الطعام للبسطاء مجانا في كفر إبراهيم موسى بالشرقية.. «خضروات وفاكهة»

«بوجوه مبتسمة، يتحركون في همة ونشاط كأنهم خلية نحل، يغلفون أكياس الخضروات والفاكهة، بمشاعر تفيض بالمحبة، وعشق عمل الخير»، إنهم أطفال وشباب كفر إبراهيم موسى التابع لقرية العزازي بمركز أبو حماد في محافظة الشرقية، الذين يشاركون في مبادرة لتوفير الطعام مجانا للبسطاء.

مبادرة شبابية لتوفير الطعام مجانا للبسطاء بكفر إبراهيم موسي

بمجرد أن تطأ قدم أي شخص كفر إبراهيم موسى وتحديدا يوم الثلاثاء، تجد الأطفال والشباب يجلسون في حلقات دائرية يجمعون الخضار والفاكهة، يبدو المشهد غريبا للمرة الأولى ولكن سرعان ما يتضح أن ما يحدث هو عمل خيري اعتادوا عليه منذ عدة سنوات.

وقال إسلام صبحي، أحد أعضاء رابطة شباب إبراهيم موسى: «بدأنا هذه المبادرة منذ 4 سنوات ومستمرون حتى الآن، لافتا إلى أنه يشارك في هذه المبادرة بشكل تطوعي.

ولفت إلى انهم اختاروا يوم الثلاثاء تحديدا لأن سوق القرية يقام كل أربعاء، وعادة يشتري الأهالي بشراء احتياجتهم من السوق، ولأن هناك أناس بسطاء حرصنا على توفير نسبة كبيرة من احتياجتهم قبل إقامة السوق، وإذا أرادوا شراء أي شيء من السوق يكون حسب رغباتهم.

وأوضح «صبحي» أنهم يحرصون على توفير أنواع مختلفة من الخضروات والفاكهة، لافتا إلى أن الشباب يتجمعون من تلقاء أنفسهم، ما يعكس تنمية حب الخير لديهم.

التوعية بضرورة التكافل الاجتماعي

في السياق ذاته، قال محمود رمضان، أحد أعضاء المبادرة: «نسعى لتنمية مفهوم التكافل الاجتماعي وضرورة الوقوف جنبا إلى جنب، كما حثتنا جميع الأديان»، لافتا إلى أنهم يشترون الخضار ويوزعونه على المستحقين قبل أذان الفجر.