«سارة» ربة منزل وتعمل على عربة طعام في الشارع بالمنوفية: «الشغل مش عيب»

الكفاح والاستمرار به مرتبطان بوجود عزيمة قوية وإصرار عظيم، مهما كانت الظروف المحيطة، فمن لديه هدف وحلم يسعى جاهدًا للوصول إليه أو على الأقل خطو أول خطوة في هذا الطريق، وفي هذا السياق فقد قامت سيدة بمحافظة المنوفية بافتتاح عربة طعام بالشارع خاصة بها لتتحمل مصاعب الحياة مع زوجها.

خريجة كلية تربية.. سارة تكشف تفاصيل عملها على عربية أكل

وقالت سارة إسماعيل، إن المسؤولية والصعوبات وتكاليف المعيشة هم ما دفعوها إلى العمل، حيث كانت تعمل في أحد المطاعم الكبرى لأكثر من ثلاثة أعوام، ولكن لظروف بيتها واحتياج ابنتها لها قررت ترك مكانها في المطعم وفكرت في إنشاء مشروعها الخاص بما يتماشى مع وضعها الحالي.

وتابعت إسماعيل في تصريحات خاصة «الوطن» أنها حاصلة على بكالوريوس تربية بتقدير عام جيد جدا، ولم تحصل على فرصة عمل في مجال دراستها فاتجهت للعمل في المطاعم موضحة:" مش لازم اللي يشتغل في الشارع يكون جاهل" .

سارة: قررت اشتغل الشغلانة اللي ليا فيها خبرة

وأضافت إسماعيل أنها فكرت في إنشاء مشروع خاص بها في الجانب التي تحظى بقدر كافي من الخبرة فيه، لذا قامت بفتح عربة طعام بالشارع مشيرة إلى أن زوجها رحب بفكرتها وافتتح لها تلك عربة الطعام، وتابعت أنها تعمل من الساعة العاشرة صباحًا وحتى انتهاء الكمية الموجودة معها بمفردها دون مساعدة من أحد.

وأكملت أنها تطمح في أن تكون تلك العربة مطعم كبير ذات يوم قائلة: " نفسي وطموحي إن الموضوع يكبر ويكون مكان كبير وكويس بدل ما حاجة صغيرة في الشارع كدا يبقى مطعم كبير."

و أضافت أنها سعدت جدًا بردود أفعال الناس في الشارع حيث كانوا داعمين لها بشكل كبير ولم تلتقي بأحد من المحبطين: " كل الناس بتشجعني مفيش حد محبط خالص الناس بتيجي تقول ربنا يباركلك حتى لو مش هتشتري بس بيقولوا كلمة حلوة بتخلي الواحد يشتغل وهو مبسوط."