«الصحة» تحدد أغذية تضاف على الوجبات لتقوية المناعة في الشتاء.. بينها السبانخ

حددت وزارة الصحة والسكان الأغذية التى يمكن إضافتها إلى الوجبات الصحية لتقوية المناعة، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن هناك مجموعة من الأغذية يمكن إضافتها الى الوجبات لتقوية جهاز المناعة لمواجهة فيروس كورونا وغيره من الأمراض التى تنتشر في فصل الشتاء، ومنها الأغذية الغنية بفيتامين «ج» أو فيتامين «سي» كالموالح والبرتقال واليوسفي والليمون والفراولة والجوافة والفلفل الرومي وبعض الخضروات مثل البروكلي والسبانخ.

الأغذية الغنية بفيتامين «أ»

وتابعت وزارة الصحة والسكان في تقرير لها الأغذية الغنية بفيتامين «أ»، كالجزر والبطاطا الحلوة والطماطم والكبدة والقرع العسلي والمانجو والحرنكش والخضروات الورقية الداكنة كالجرجير والسبانخ.

الأغذية الغنية بالزنك كاللحوم الحمراء

وأضافت وزارة الصحة والسكان والأغذية الغنية بالزنك كاللحوم الحمراء ولكن بكميات قليلة والبقوليات كالحمص والعدس والفول حيث تحتوي على كميات كبيرة من الزنك، مشيرة الى أهمية الأغذية التى تحتوي على اويمجا 3 كزيت الزيتون وبذر الكتان وبذور الشيا والأسماك كالماكاريل والتونة.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا، مناشدة بأهمية العودة للإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية،مشيرا الى ان ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الإجتماعى والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام من أفضل الأسلحة لمواجهة الفيروسات.

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من مصادرها الرسمية.