 دورة تدريبية لتحضير وتوصيف المواد النانومترية بجامعة القاهرة

تنظم كلية النانو تكنولوجي للدراسات العليا، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة رباب محمود الشريف عميدة الكلية، دورة تدريبية للطلاب والخريجين خلال إجازة نصف العام الدراسي بعنوان «تحضير وتوصيف المواد النانومترية ومتراكباتها لتطبيقها في مجال الترميم والصيانة»، وذلك بمقر الكلية بفرع الجامعة بالشيخ زايد.

التوسع في مجالات تطبيقات النانو تكنولوجي

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الدورة التدريبية تأتي في إطار حرص كلية النانو تكنولوجي، على التوسع في مجالات تطبيقات النانو تكنولوجي وتحقيق الفائدة المرجوة منها ورفع الكفاءات العلمية للطلاب وتكوين قاعدة عريضة من الباحثين في هذا المجال.

وتستهدف الدورة التدريبية تحقيق عدة أهداف، أهمها معرفة أساسيات ومفاهيم تقنية النانو تكنولوجي، وتوضيح أهمية التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في المجالات المختلفة، والتعرف على الأنواع المختلفة للمواد النانوية وطرق تحضيرها، والتعرف على الأجهزة المُستخدمة في عملية التوصيف لتلك المواد وكيفية استخدامها والتطبيقات الخاصة بها في المجالات المختلفة خاصة البيولوجية والطبية، بالإضافة إلى التعرف على تأثير المواد النانوية على الخلايا البيولوجية.

تحضير الجسيمات النانومترية المختلفة

ومن جانبها قالت الدكتورة رباب الشريف عميدة الكلية، إن التدريب يشمل الأجزاء النظرية والتجارب العملية، حيث يقوم بتدريب المشاركين نخبة من أساتذة الكلية، على التعامل بشكل آمن مع المواد النانومترية، وتحديد مدى الاستفادة من تكنولوجيا النانو للتطبيق العملي في مجال الترميم والصيانة، وتحضير الجسيمات النانومترية المختلفة وتوصيفها باستخدام الأجهزة العلمية، وتخليق المتراكبات النانومترية وتوظيفها في مجال الترميم والصيانة.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة استحدثت كلية النانو تكنولوجي عام 2020 في ضوء تكليف من الدكتور محمد الخشت عام 2019، وتم افتتاحها رسميًا مايو 2021 وتستهدف إعداد قاعدة عريضة من الباحثين مُطلعين على أحدث التكنولوجيات العالمية، وقادرين على إجراء البحوث المبتكرة، والتوسع في مجالات تطبيقات النانو تكنولوجي واستخدامها لتحقيق الفائدة لصالح المجتمع وخدمة الإنسانية، وتضم الكلية 3 أقسام علمية هي قسم البايو تكنولوجي، وقسم التصنيع، وقسم الترميم والبيئة، وتضم هذه الأقسام برامج دراسية متنوعة في تخصصات مختلفة، كما تضم الكلية 20 معملًا تخدم جميع التخصصات.